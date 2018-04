Die Wahl der Miss Tuning 2018 geht in die entscheidende Runde: Zwölf Finalistinnen haben sich gegen 340 Bewerberinnen aus ganz Europa durchgesetzt und wetteifern vom 10. bis 13. Mai auf der Tuning World Bodensee weiter um den obersten Podestplatz. Vor der Kamera, in Fotoshootings sowie bei Walks in Abendmode und in Bademode müssen die Anwärterinnen ihre Fähigkeiten als Gesicht der Tuning-Branche beweisen. Die Jury entscheidet am Sonntag, 13. Mai, wer das Amt von Miss Tuning 2017 Vanessa Schmitt übernehmen wird. Das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet von Donnerstag, 10. Mai bis Sonntag, 13. Mai, auf der Messe Friedrichshafen statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 14, ermäßigt und im Vorverkauf 12 Euro. Foto: Messe Friedrichhafen