Nach einem Bootsunfall am Sonntagmorgen auf dem Bodensee bei Bodman-Ludwigshafen ist der Zustand einer 14-Jährigen weiter kritisch, wie die Polizei am Montag auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilte. Die Jugendliche war am Sonntag gegen 7 Uhr beim Verlassen des Motorboots vermutlich aus gesundheitlichen Gründen von Bord gegangen.

Ihr Vater hatte sie aus rund zwei Metern Tiefe gerettet und konnte sie reanimieren. Die 14-Jährige befindet sich nach Aussage der Polizei in einer Spezialklinik. Die Wasserschutzpolizei in Überlingen hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07551/949-590.