Zusammen mit dem Nationaltrainer in den Osten

Die Volley Youngstars haben in dieser Woche einen besonderen Gast. Denn seit Donnerstag beobachtet DVV-Jugendnationaltrainer Dominic von Känel das Team vor Ort – mit dem Anliegen, aktuelle und potenzielle Nationalspieler zu sehen und sich ein Bild von der Entwicklung der Spieler zu machen.

„Bei der Gelegenheit können sich auch Spieler zeigen, die bisher nicht in Kaderlehrgängen dabei waren“, sagt Adrian Pfleghar. „Deshalb sind diese Besuche immer sehr wertvoll.“ Beide Trainer selbst stehen in regelmäßigem Austausch und telefonieren mehrmals pro Woche.

Und für von Känel lohnt sich die Fahrt von Frankfurt an den See allemal: Schließlich gehören viele Spieler der Youngstars den Jahrgängen 2003 bis 2006 an und damit den Jahrgängen, die in von Känels Funktion interessant sind. Aktuell sind das Milan Kvrzic, Carl Möller, Philipp Herrmann, Anton Jung und Simon Kohn sowie neuerdings Felix Baumann und Daniel Habermaas. Älter sind nur Pascal Zippel (Jahrgang 2001), Lennart Heckel, Tom Fust und Linus Engelmann (Jahrgang 2002).

Für den DVV-Jugendnationaltrainer sind die Youngstars auf dem richtigen Weg. „Sie sind sehr fleißig und werden besser“, meint von Känel, der seine Beobachtung in dieser Woche noch nicht abgeschlossen hat. Er wird dem Schlusslicht der 2. Volleyball-Bundesliga nämlich in Leipzig zuschauen, wenn er am Samstag um 19 Uhr bei den auf Rang sieben stehenden L.E. Volleys gastiert. Tags darauf treten die Nachwuchsvolleyballer um 16 Uhr bei den Blue Volleys Gotha an. „Wir hoffen, dass uns der Besuch des Bundestrainers Rückenwind für die Tour nach Ostdeutschland gibt“, sagt Pfleghar. Unterdessen spielt Ligakonkurrent TSV Mimmenhausen am Samstag um 19 Uhr bei der TuS Kriftel.