Zusätzliche WC-Anlage im GZH schließt über den Winter

Die über die Sommermonate zusätzlich angebotene öffentliche WC-Anlage im Untergeschoss des Graf-Zeppelin-Hauses wird ab Samstag, 1. Oktober, wieder über die Wintermonate geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung Friedrichshafen in einem Schreiben mit.

Alle anderen öffentlichen WC-Anlagen im Graf-Zeppelin-Haus sind davon nicht betroffen. Die Toilette wurde zu Beginn des Sommers für Einheimische und Gäste geöffnet und ergänzte die öffentlichen Toilettenanlagen entlang der Uferstraße, am Lammgarten und am Antoniusplatz. Die WC-Anlage wird im kommenden Jahr an Ostern oder je nach Wetterlage auch früher, wieder geöffnet.