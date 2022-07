Zur letzten DSDS-Staffel: RTL sucht den Superstar auch in Friedrichshafen

Wer zum Casting kommen will, soll laut RTL eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske) mitbringen. Außerdem erhält man nur mit einem negativen tagesaktuellen Schnelltest Zutritt zum Casting. „Dieser wird vor Ort von medizinischem Personal durchgeführt“, schreibt RTL.

Kommt der nächste „Superstar“ vom Bodensee? Zumindest haben Menschen aus der Region kurze Wege, wenn sie bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) vorsingen wollen.

Denn am Freitag, 29. Juli, kommt die TV-Show mit einem offenen Casting nach Friedrichshafen. Das schreibt der Sender RTL auf seiner Internetseite. Demnach findet das Casting am Freitag von 14 bis 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) statt.

Laut RTL können Teilnehmer ohne Anmeldung zu diesem offenen Casting kommen. Mitmachen kann jeder, der zwischen 16 und 30 Jahre alt ist, benötigt wird ein gültiger Personalausweis.

Was Teilnehmer beachten müssen

„Wähle deine Stadt auf unserer Tour aus, bringe deine Playbacks am besten auf einem USB-Stick mit und falls du dich selbst begleiten möchtest, bringe dein Instrument mit“, schreibt der Sender. Alle Musikrichtungen seien erlaubt. „Je bunter, desto besser“, heißt es auf der RTL-Website.

Die Castings im Sommer gehören zur zwanzigsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Sie soll laut RTL gleichzeitig die letzte sein. Das Besondere: Zum Abschied setzt sich noch einmal Dieter Bohlen in die Jury. Nicht mehr dabei sein wird Florian Silbereisen, der in der vergangenen Staffel den Job des Jury-Chefs übernommen hatte.

Castingshow war schon öfter in der Stadt

DSDS ist die langlebigste Castingshow in Deutschland und erreichte beim Start im Jahr 2002 ein großes Publikum, das mit den Jahren allerdings immer kleiner geworden ist. Zum Finale der ersten Staffel hatten im März 2003 12,8 Millionen vor dem Bildschirm gesessen. Bei der 19. Staffel 2022 waren es schließlich dann unter zwei Millionen.

Friedrichshafen sticht in der Liste der Casting-Termine hervor, stehen doch daneben sonst nur große Städte wie München, Frankfurt oder Berlin auf dem Plan. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass DSDS in der Stadt am Bodensee haltmacht. Zuletzt kam die RTL-Show beispielsweise 2018 mit einem Castingtruck auf den Romanshorner Platz.