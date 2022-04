Zum zweiten Mal in kurzer Zeit brennt es im Seewald

Die Feuerwehr ist erneut zu einem Feuer in den Seewald gefahren. Am Sonntagnachmittag brannte dort ein Holzstapel oder Hochsitz, aber auch eine Fläche in der unmittelbaren Nähe. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zu Schadenshöhe oder Ursache ist noch nichts bekannt. Aus bislang ungeklärter Ursache war es bereits am Dienstag vor Ostern kurz nach 18 Uhr im Bereich des Seewalds zu einem Brand gekommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Ein Zeuge, der die Flammen entdeckt hatte, alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Wehrleute konnten das Feuer rasch löschen und bewässerten das rund einen Hektar große Waldgebiet vorsorglich. Personen, die Angaben zum Brandausbruch auch an diesem Sonntag machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Foto: Anke Kumbier