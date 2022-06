Zum ZF-Firmenlauf kostenlos mit dem Shuttle-Bus

Beim ZF-Firmenlauf am Donnerstag, 21. Juli, muss jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die fünf Kilometer lange Strecke selbst zu Fuß laufen. Wie die Veranstalter mitteilen, kann dagegen die An- und Abreise ganz bequem mit einem kostenlosen Shuttle erfolgen. Der Bus hält direkt am Messegelände. Dabei dient die Startnummer als Fahrschein. Der Bus hält an den folgenden Stationen: ZF Werk 2 (Parkhaus Zeppelin), ZF Werk 1 (Ehlersstraße), Parkplatz P7, ZF Werk 4 (FEZ, Graf-von-Soden-Platz), Messe Friedrichshafen. Wer noch keine Startnummer besitzt, kann sich noch bis Montag, 4. Juli, online anmelden unter www.firmenlauf-fn.de. Die Teilnahmegebühr pro Läuferin und Läufer beträgt 17 Euro zzgl. MwSt.. In den Startgebühren enthalten sind dabei unter anderem eine personalisierte Startnummer, ein elektronisches Couponheft mit Rabatten und eine Finisher-Medaille sowie die Teilnahmeurkunde. Teilnehmende Unternehmen können zusätzlich eine Standfläche mit Zelt buchen, um den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen zentralen Treffpunkt anzubieten. Auch Cateringbons für die Verpflegung des Teams können erworben werden.