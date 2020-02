Pferd und Reiter stehen vom 28. Februar bis 1. März auf dem Messegelände in Friedrichshafen im Mittelpunkt: Rund 440 Aussteller sowie Kalt-, Warm- und Vollblüter werden bei der internationalen Fachmesse Pferd Bodensee erwartet, wie die Messe mitteilt. Aus insgesamt 13 Nationen kommen die Unternehmen, die ihre Produkte rund um die Themen Pferdesport, -zucht und -haltung vorstellen. Mehr als 30 000 Besucher werden erwartet. Das neu gestaltete Sonntagsprogramm „Facets of Riding“ bietet laut Veranstalter einen Einblick in verschiedene Reitstile wie das Cutting.

Um 10 Uhr beginnt am Messesonntag „Pferde in Meisterhand“. Weltstar Jean-Francois Pignon demonstriert die wichtigsten Aspekte für das Erlernen der Freiheitsdressur und er zeigt, wie wichtig die Körpersprache dafür ist. Die Grundausbildung des Fahrsports präsentiert der Experte Daniel Würgler mit seinem Gespann und gibt wertvolle Tipps und Tricks zum ersten Anspannen und zur pferdeschonenden maximalen Zugleistung im Fahrbereich. Im Anschluss präsentiert der Ausbilder Niklas Ludwig vom Stall Ludwig verschiedene Manöver des Westernreitens.

Ab 12 Uhr startet die Top-Hengste-Schau. Hier präsentieren namhafte Gestüte ihre hochkarätigen Zuchthengste und machen diese Schau zu einem wichtigen Termin für Züchter und für alle, die sich für das Züchten interessieren. Um den Tag abzurunden, präsentieren Akteure des Gala-Abends Showeinheiten aus ihrem aktuellen Programm. Um 14 Uhr beginnt am Messesonntag der Hörmann-Cutting-Cup: 14 Pferde und namhafte Western-Reiter stellen hier ihr Können unter Beweis und zeigen eindrucksvoll und schnell perfektes Cutting, heißt es in der Pressemitteilung der Messe weiter. Der Cup wird organisiert von der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit dem Verein Royal Bavarian Cutters.