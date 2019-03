Schon lange hat es Karl Kollmuß gereizt, nach Asien zu fliegen. Seine erste Reise führte ihn schließlich nach Kambodscha und war schließlich vielmehr als eine Sightseeing-Tour. „Mir sind dort sehr viele arme Kinder auf der Straße aufgefallen, die betteln und Dinge auf der Straße verkaufen“, sagte Kollmuß. Für ihn stand fest, er will dort helfen – das tat er auch, kehrte zurück und unterrichtete Technik in einem Waisenhaus.

2017 reiste der ehemalige Fertigungsleiter von MTU, der mittlerweile in Rente ist, zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Bruder nach Asien. „Wir wollten eigentlich nach Myanmar, aber dort gab es damals eine Unruhe. Deshalb haben wir uns für Kambodscha entschieden“, sagt Kollmuß. Sie reisten in die Hauptstadt Phnom Penh. Zehn Tage blieben die beiden Brüder in der Stadt, dann ging es weiter nach Siem Reap.

Während dieses Aufenthalts ist Kollmuß aufgefallen, wie viele Kinder auf der Straße betteln. „Als ich wieder in Deutschland war, habe ich im Internet nach Organisationen geschaut, die genau diese Kinder unterstützt“, sagt Kollmuß. So stieß er auf die Organisation Chibodia, die ein Ehepaar aus Gießen ins Leben gerufen hat. Ziel der Organisation ist es laut Internetseite, Kindern in Kambodscha eine besser Zukunft zu ermöglichen. Aus dieser Idee sind mittlerweile ein Kinderheim, eine Landschule, drei Studentenwohnheime und zwei Gesundheitszentren in Elendsvierteln entstanden.

Das Kinderheim besteht seit 2008. 20 Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren, die elternlos, verlassen oder anderweitig schutzbedürftig sind, haben dort ein Zuhause gefunden. Das Kinderheim besuchte Kollmuß im Mai 2018 und kochte dort. „Es gab Pichelsteinereintopf. Ein eher ungewöhnliches Gericht für Südostasien“, sagt er und lacht. Den Kindern hat es geschmeckt. Vor Ort lernte er den Leiter des Kinderheims, einen Deutsch-Amerikaner, kennen. Zusammen mit ihm entstand schließlich die Idee, das der Wirtschaftsingenieur, dort sein Wissen weitergibt und die Schüler im Fach Technik unterrichtet. Dafür flog er Anfang des Jahres erneut nach Kambodscha.

Ein Test nach jeder Stunde

Kollmuß arbeitet sieben Unterrichtseinheiten aus, mit denen er den Kindern die Grundlagen der Technik näherbrachte. „Ich bin dabei ein bisschen auf die Historie eingegangen und auf Grundlagen wie die Definition von Kraft und darauf, wie ein Motor oder ein Flugzeug funktioniert“, sagt Kollmuß. Am Ende jeder Stunde gab es einen kleinen Wissenstest. Dabei punktete vor allem ein Schüler. „Er war wirklich sehr wissbegierig und hat mir viele Fragen gestellt. Ich hoffe sehr, dass er später einmal Ingenieur wird“, sagt Kollmuß. Das ist auch eines der Ziele des Kinderheims. Durch Bildung sollen den Schülern neue Perspektiven eröffnet werden.

Neben dem Besuch im Kinderheim schaut sich Kollmuß gemeinsam mit seinem Bruder auch die Landschule in Oudong an, die von Chibodia unterstützt wird. 400 Schüler werden dort aus der nähren Umgebung unterrichtet. „Ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem Leiter der Landschule. Die Einrichtung hat einen sehr positiven Eindruck auf mich gemacht“, sagt Kollmuß. Bei seiner Reise traf Kollmuß auch einen Motomedix-Arzt, der in den Elendsvierteln auf einem Motorrad unterwegs ist und dort die Menschen versorgt. „Das ist ein tolles Projekt“, sagt Kollmuß.

Für ihn waren die Reisen nach Asien eine Bereicherung. „Bei dem Besuch ist mir schnell aufgefallen, wie arm Kambodscha ist. Uns geht es dagegen sehr gut. Nach so eine Reise sieht man vieles anders“, sagt er.