Zum Schulstart werden Autofahrer zur Vorsicht angehalten

In dieser Woche enden die Sommerferien und rund 550 Erstklässler sind dann auf Friedrichshafens Straßen unterwegs. Der neue Schulweg ist für die Kinder eine ganz besondere Herausforderung. Stadt und Polizei empfehlen deshalb den Eltern, den Nachwuchs mit dem täglichen Schulweg vertraut zu machen und appellieren an Autofahrer, Motorradfahrer sowie Radfahrer zu besonderer Vorsicht, Rücksicht und Achtsamkeit.

Die Stadt und die Polizei fordern aber auch die Eltern auf, die Erstklässler und die Grundschüler erst nach der Radfahrausbildung in der vierten Klasse allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu lassen. Ganz besonders wichtig sei es, dass die Kinder einen Fahrradhelm tragen. Hier haben die Verkehrserziehung, die Schulwegüberwachung und die anfängliche Begleitung der Erstklässler durch die Eltern eine besondere Bedeutung.

„Es ist wichtig, dass die Eltern die Schulanfänger in den ersten Wochen auf einem sicheren Schulweg zur Schule begleiten“, erläutert Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. So finden sich die Kinder, wenn sie sich alleine auf den Schulweg machen, besser zurecht.

Die Stadt Friedrichshafen hat deshalb mit Blick auf einen sicheren Schulweg in der Riedleparkstraße im Bereich des Schuleingangs des Karl-Maybach-Gymnasiums die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu den Schulzeiten auf 30 Stundenkilometer reduziert. Zudem fand vor den Sommerferien eine großangelegte Kontrolle des Hol- und Bringverkehrs an den verschiedenen Schulen statt. An den Ampelanlagen im Bereich der Grundschulen wurden Ampelschilder montiert mit der Aufschrift „Bei Rot stehen – Kindern Vorbild sein“. Zudem hängen im gesamten Stadtgebiet Transparente, die auf den Schulbeginn aufmerksam machen. Auch die Verkehrswacht engagiert sich mit der Aktion „Schulanfänger – Verkehrsanfänger“ im Stadtgebiet, in den Stadtteilen und in den Ortschaften.

„Wir können Unfälle auf dem Schulweg nicht ganz ausschließen, aber wir können einiges dazu tun, dass die Zahl der Unfälle weiter zurückgeht, deshalb hat die Schulwegsicherheit für die Stadt einen hohen Stellenwert“, berichtet Hans-Jörg Schraitle. Hier arbeiten Stadt und Polizei eng zusammen. Deshalb macht die Polizei zu Beginn des neuen Schuljahres verstärkte Kontrollen im Bereich der Schulen, auf den Schulwegen, an Bushaltestellen und an Fußgängerüberwegen speziell zu den Schulanfangs- und Schulschlusszeiten, überwacht das Verhalten der Kraftfahrzeugführer gegenüber Schulbussen sowie an Querungsstellen und ahndet Verstöße.

Aber auch das Verhalten der Schüler auf dem Schulweg und an den Haltestellen der Schulbusse wird überwacht. So werden die Fahrräder der Schüler auf ihre Verkehrssicherheit überprüft, also ob das Licht und die Bremsen richtig funktionieren. Stadt und Polizei appellieren an die Eltern, die Kinder nur mit verkehrssicheren Rädern fahren zu lassen. Das ist eine weitere Garantie, wie Unfälle mit dem Rad vermieden werden können.

In der Taldorfer Straße auf Höhe Grünlandweg wurde von der Stadt Friedrichshafen ein zusätzliches Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ mit dem Zusatzhinweis „Schulweg kreuzt“ angebracht. Damit Kinder und Erwachsene die Markdorfer Straße in Lipach sicherer überqueren können, wird in diesem Bereich bis Ende des Jahres ein Fußgängerüberweg errichtet.

Für mehr Sicherheit wurden an verschiedenen Stellen Verkehrs-Smileys aufgestellt. Neben der Geschwindigkeit zeigt die Smileys ein lachendes und ein weinendes Gesicht, je nachdem, wie schnell man fährt. Die Smileys werden an ausgewählten Stellen aufgestellt, um die Verkehrsteilnehmer auf die dort zulässige Geschwindigkeit hinzuweisen.

Ein Kernpunkt der Aktion „Sicherer Schulweg“ sind die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen von Polizei und Stadt, insbesondere an Stellen mit erhöhtem Unfallrisiko und im Bereich der Schulwege.