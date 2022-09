Zum Saisonfinale stehen Trek-Vaude-Mountainbiker dreimal unter den Top Ten

Zum großen Weltcupfinale haben sich die besten Mountainbiker der Welt im italienischen Val di Sole getroffen. In den unterschiedlichen Disziplinen gingen laut Mitteilung mehr als 1000 Athleten aus 40 Ländern an den Start und kämpften sich durch die staubigen Strecken. Trek-Vaude aus Friedrichshafen und dem Ötztal war mit einem großen Team am Start – der erfolgreichste Fahrer war Mario Bair, der Platz drei nur knapp verpasste.

Wieder einmal die beste deutsche Fahrerin

Luisa Daubermann von Trek-Vaude erwischte einen guten Start und war Zweite, stürzte jedoch in der ersten Runde und fiel auf Rang zehn zurück. Sie musste viel Kraft investieren, um die Positionskämpfe zu bestreiten. Am Ende blieb es in der U23 bei Platz zehn, Daubermann war damit wieder einmal beste deutsche Fahrerin. Sie hat laut Mitteilung noch zwei Jahre Zeit, um in der U23 den Weg an die Weltspitze zu schaffen. Tamara Wiedmann wurde zum Saisonabschluss 20. in der U23.

125 Fahrer aus 27 Ländern gingen bei den U23-Männern auf die staubige und schwere Strecke. Nach dem Start waren die Trek-Vaude-Fahrer weit verstreut im Feld. Björn Riley war Teil der Spitzengruppe, fiel dann aber etwas zurück. Mario Bair startete eine beeindruckende Aufholjagd von zunächst Position 30. Nach der Hälfte der Strecke war er bereits unter den besten zehn Fahrern. Bair kämpfte schließlich in der letzten Runde um einen Podiumsplatz, den er als Vierter nur knapp verpasste. Den amtierenden Weltmeister ließ der Trek-Vaude-Mountainbiker allerdings hinter sich. „Ich habe mein bestes Resultat überhaupt eingefahren!“, zeigte sich der Österreicher zufrieden. „Schön, dass ich meine Kräfte beim Weltcupfinale noch mal so gut mobilisieren konnte.“

Noch ist die Saison nicht ganz vorbei

Ein starkes Rennen fuhr auch Nils Aebersold. Er präsentierte sich in seinem ersten Jahr in der U23 gut. Mit Platz 25 in der Gesamtwertung gehört er in seiner Jahrgangswertung zu den besten drei Fahrern. Riley war in Val di Sole körperlich nicht ganz fit, freute sich am Ende aber über den etwas überraschenden neunten Platz.

„Der letzte Weltcup forderte noch mal viel Einsatz von Athleten und Crew. Mehr als 80 Tage waren wir dieses Jahr bereits unterwegs und es ist spürbar, dass es Zeit wird für eine Pause“, sagt Teamchef Bernd Reutemann. „Mit drei Fahrern in den Top Zehn hatten wir wieder eine tolle Teamleistung. Es wird deutlich, dass nicht ein Athlet dominiert, sondern wir mehrere Fahrerinnen und Fahrer haben, die ganz vorne in der Weltspitze mitfahren.“ Die Saison ist für Trek-Vaude aber noch nicht zu Ende. Der Saisonhöhepunkt – die Weltmeisterschaft auf der Langstrecke in Dänemark – steht noch an. Zudem gibt es noch einige kleinere Rennen.