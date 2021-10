Zum Saisonfinale lockt ein fetter Scheck – Borger/Sude spielen auf Sardinien

Nach einer anstrengenden Serie von Höhepunkten mit den Olympischen Spielen in Tokio, kontinentalen und nationalen Meisterschaften treffen sich die besten Beachvolleyballteams der Welt noch einmal vor ihrem Urlaub im Sand am Hafen von Cagliari, beim sechsten World-Tour-Finale auf Sardinien von 6. bis 10. Oktober geht es um 400 000 Dollar Gesamtpreisgeld. Als einziges deutsches Team in Italien sind Karla Borger und die Friedrichshafenerin Julia Sude dabei.

„Es macht alles soweit einen ein wenig entspannteren Eindruck, weil es eben nicht um Weltranglistenpunkte und Qualifikationen geht, aber es sind halt die besten Teams der Welt. Und sich gegen die zu messen, ist immer cool. Wir freuen uns sehr“, wird Sude in der Mitteilung des Nationalteams zitiert.

Start mit Gruppenphase

Für das jeweilige Siegerduo wird ein Preisgeld Scheck über 150 000 Dollar bereitgehalten. Aufgrund der Güte des Teilnehmerfelds – es spielen die besten und beständigsten Teams vom 10. September 2019 bis 18. August 2021 gegeneinander – ist hohes Niveau zu erwarten. Die zehn nominierten Teams pro Geschlecht starten ab Mittwoch, 6. Oktober, in einer Gruppenphase, in der jeder auf jeden trifft. Borger/Sude spielen gegen Ross/Klineman (USA) und Betschart/Hüberli (Schweiz) am 6. Oktober, gegen Makroguzova/Kholomina (Russland) am 7. Oktober gegen und Manegatti/Gottardi (Italien) am 8. Oktober. Die Halbfinalduelle werden am 9. Oktober ausgetragen, das Spiel um Platz drei und das Finale steigen am Sonntag, 10. Oktober. Live übertragen werden die einzelnen Spiele auf dem YouTube-Kanal des Weltverbandes FIVB.