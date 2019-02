Die ehrgeizige und begeisterungsfähige Schachjugend des SV Friedrichshafen hat die E-Klasse mit einem 4:0-Erfolg gegen die fünfte Mannschaft des SV Weingarten beendet. Bereits nach kurzer Zeit gewann David Behnke an Brett 3 durch ein schönes Damenmatt. Damit glückte der Auftakt der Häfler Nachwuchsspieler.

Kurz darauf spielte auch Joel Kozilek an Brett 4 seinen Vorteil konsequent und konzentriert aus. Durch frühen Materialgewinn gewann er seine Partie und sorgte für die 2:0-Führung im Mannschaftskampf. An Brett 2 spielte der ambitionierte Lennart Schuster eine schöne sizilianische Eröffnungsvariante, dank der er einen Bauern gewann. Nach weiteren Fehlern seines Kontrahenten siegte er. Martin Böckler benötigte an Brett 1 am längsten, doch nach einem schönen Abzugsangriff auf die gegnerische Dame, bei dem er zeitgleich den Turm bedrohte, gewann auch er seine Partie.

Der SV Friedrichshafen 3 beendete damit die Saison in der E-Klasse mit sieben aus zehn Punkten auf Platz zweider Tabelle. Die Häfler sind der einzige Verein, der trotz einem Spieler weniger dem Meister SC Lindau 4 einen Punkt abnehmen konnte. Die Vizemeisterschaft ist auch verdienter Lohn für die kontinuierliche Jugendarbeit durch die Schachfreunde Eberhard Böckler und Norbert Kolterer, die regelmäßig den Nachwuchs trainieren,