Klassisches Handwerk stand bei „Wissen was geht!“ am Freitag beim Bauunternehmen Schütze auf dem Programm. Drei Teilnehmer haben sich über den Maurerberuf und die Abläufe in dem Häfler Betrieb informiert. Die Aktion der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis bietet Jugendlichen in den Sommerferien die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufe zu informieren.

Bei Schütze zeigten Geschäftsführerin Yvonne Link und Betriebsleiter Peter Weißenrieder den Jugendlichen die Firma, Gerätschaften und Fahrzeuge. Die drei Teilnehmer lernten die Geschichte des Bauunternehmens, das Links Vater vor 31 Jahren gegründet hat, und den Ablauf der Maurerausbildung kennen. Bei einem Rundgang konnten Adrian, Fin und Vinzent die Werkstatt und die Lager besichtigen. Neben Stahl und Steinen fanden sie auch ein Vogelnest im Dämmstoff vor.

Der 14-jährige Fin kannte das Unternehmen schon, war aber am Freitag als Teilnehmer dabei, um sich alles nochmal genau zeigen zu lassem. Vinzent ist ebenfalls 14 Jahre alt und hat sich schon andere Firmen angeschaut. Er sagte: „Ich wollte auch noch etwas Handwerkliches kennenlernen, weil ich schon eher in diese Richtung tendiere.“

Link und Weißenrieder betonten, dass der Maurerberuf bei jedem Wetter draußen stattfindet. Dass er auch körperlich anstrengend ist, merkten die Jungs, als sie die Steine hochhoben. „Das gibt Muckis“, meinte Weißenrieder lachend. Nicht nur Steine und Stahl, sondern auch Technik wurde als Teil des Berufs vorgestellt. Link und Weißenrieder führten eine App, die die Fahrzeuge des Unternehmens organisiert, im Büro vor. Er arbeite sowohl auf dem Bau als auch am Computer, sagt Weißenrieder: „Mein Job ist total abwechslungsreich.“. Er besichtigte mit den drei Jungen zudem zwei Baustellen, auf denen das Unternehmen tätig ist. Dort konnte das Trio noch mehr Technik begutachten. Weißenrieder demonstrierte ein Abmessungsgerät. Das zugehörige Touchpad durfte auch Adrian bedienen. Der 13-Jährige kann sich gut vorstellen, später bei einem Bauunternehmen zu arbeiten.