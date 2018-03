Zum Lernen einer Sprache ist es nie zu spät

Die Volkshochschule Friedrichshafen (VHS) lädt am Donnerstag, 8. März, 19 Uhr, zu einem „Französischen Abend“ in die VHS in der Charlottenstraße ein. „Es gibt ein Potpourri aus literarischen, gesanglichen und kulinarischen Besonderheiten“, erklärt Ulrike Müller von Kralik, Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft Friedrichshafen und langjährige Dozentin an der VHS. Sie hat die Veranstaltung zusammen mit Rosa Faneli, Leiterin der VHS-Fremdsprachenschule organisiert.

„Vorteilhaft sind Grundkenntnisse in Französisch und überhaupt Freude und Interesse an Frankreich“ erklärt Carola Uhl von der VHS. Der Abend ist eine Premiere, der bis jetzt auf großes Interesse stößt. „Zahlreiche Anmeldungen liegen bereits vor“, berichtet Rosa Faneli. Die meisten Sprachkurse haben schon im Februar begonnen, aber einige neue Formate sind noch im Angebot. Dazu gehören die Kurse „Francais en Morceaux“ und „Italiano in pillole“, bei dem es an drei Abenden darum geht, den Wortschatz beispielsweise im Restaurant zu vertiefen und die Kommunikation zu aktivieren. Beim Konversationskurs „Caffè Italia“ treffen sich die Teilnehmer einmal monatlich vormittags in der Buchhandlung „Gessler 1862“ und sprechen über verschiedene Themen. Im März bietet sich an zwei Wochenenden die Gelegenheit, das Büro-Englisch im „Office Communication A2-Englisch“ auf den neuesten Stand zu bringen.

Für Realschüler, die die Mittlere Reife ablegen möchten, gibt es in den Osterferien an drei Vormittagen den Paukkurs „Englisch“. Neu ist außerdem der Kurs „L’italiano in tasca!“, bei dem die Sprache mithilfe von Smartphone oder Tablet, aber auch mit traditionellen Methoden erlernt werden kann. Bei den Sprach-Jogging-Kursen „Englisch“ und „Italienisch“ jeweils auf A1/A2-Niveau steht an vier Abenden die Grammatik im Fokus. Sehr beliebt sind in den Sommerferien drei Intensivkurse in Italienisch, Französisch und Englisch, bei denen in einer Woche an den Vormittagen die Kommunikation und der Wortschatz vertieft und erweitert wird. Die VHS bietet außerdem Kurse in selten unterrichteten Sprachen an, darunter Russisch, Arabisch, Chinesisch, Türkisch und Schwedisch. Angebote für Schichtarbeitende, Senioren, sowie für Kinder und Jugendliche runden das vielfältige Programm ab.

„Zum Erlernen einer Sprache, aber auch zur Pflege von Sprachkenntnissen ist es nie zu spät“, wirbt Müller von Kralik, die unter anderem eine 90-jährige Dame zu ihren Kursteilnehmerinnen zählt. „Die VHS Sprachenschule legt Wert auf qualifizierte Dozenten, bei uns unterrichten zahlreiche Muttersprachler“, erklärt Carola Uhl. Im Jahr 2017 gab es pro Semester bei insgesamt 250 Kursen 120 Sprachkurse.