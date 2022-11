Zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt

Gemeinsam gedenken Vertreter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Stadt Friedrichshafen, der Ortschaften sowie die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 13. November, dem Volkstrauertag, den Opfern von Krieg und Gewalt.

In Friedrichshafen findet die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal in den Uferanlagen um 11 Uhr statt. Musikalisch begleitet wird sie vom Stadtorchester Friedrichshafen unter der Leitung von Musikdirektor Pietro Sarno und vom Sängerbund Friedrichshafen unter der Leitung von Wilhelm Brommer. Begrüßt werden die Anwesenden von Esther Stolz, Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Friedrichshafen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Zum Gedenken an die Toten spricht Dekan Bernd Herbinger von der katholischen Kirche. Die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Friedrichshafen sprechen das Totengedenken. Danach werden Kränze niedergelegt.

In Ailingen beginnt der ökumenische Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum um 10 Uhr. Um 11 Uhr schließt sich die Gedenkfeier auf dem Friedhof Ailingen mit Gemeindereferentin Carolin Spieler an. Die Ansprache hält Ortsvorsteher Andreas Lipp. Die Musikkapelle Ailingen, die Chorgemeinschaft Liederkranz, der VdK-Ortsverband Ailingen, eine Abordnung der Ailinger Reservistenkameradschaft sowie die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine wirken bei der Feier mit.

Bereits um 8.45 Uhr lädt Pfarrer Rudolf Bauer zum Gottesdienst in die katholische Kirche Berg ein. Anschließend findet die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung unter Mitwirkung der Musikkapelle Berg vor der Gedenkstätte in Berg statt. Die Ansprache hält die Stellvertretende Ortsvorsteherin Evi Geisler.

In Ettenkirch gedenken die Bürgerinnen und Bürger um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus der Toten. Nach dem Gottesdienst spricht Ortsvorsteher Achim Baumeister am Gefallenendenkmal auf dem katholischen Friedhof. Der Musikverein Ettenkirch und die VdK-Ortsgruppe Ettenkirch umrahmen die Gedenkfeier.

In Kluftern beginnt der Gottesdienst in der Kirche St. Gangolf um 10.30 Uhr. Im Anschluss wird gegen 11.45 Uhr der Toten bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof Kluftern gedacht. Die Ansprache hält Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Die Feier wird umrahmt vom Musikverein Kluftern.

Die Ortschaft Raderach begeht die Gedenkfeier zum Volkstrauertag zusammen mit der Ortschaft Riedheim. Sie findet nach dem Gottesdienst gegen 10 Uhr vor der Einsegnungshalle auf dem Friedhof in Hepbach statt. Die Ansprache hält Bernd Brielmayer, Ortsvorsteher von Riedheim. Musikalisch wird sie vom Musikverein Riedheim begleitet.