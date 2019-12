Dieses Gotteshaus ist kein klerikaler Prachtbau, aber ein sehenswerter und vor allem wohltuender Rückzugsort, der eine heimelige Atmosphäre ausstrahlt. Und es ist vielen Gemeindemitgliedern ans Herz gewachsen: Das „Manzeller Kirchle“ wurde im Advent 1939 eingeweiht – in einer Zeit also, in der Kirchenneubauten von Staats wegen unerwünscht waren. Am Sonntag wurde mit einem Festgottesdienst, der vom Posaunenchor des CVJM unter der Leitung von Matthias Klann musikalisch gestaltet wurde, der 80. Geburtstag gebührend gefeiert. Für ihren langjährigen vorbildlichen Einsatz wurden Dorothee Füting und Friedemann Mauthe von Pfarrerin Gertrud Hornung und vom Zweiten Kirchengemeinderatsvorsitzenden Reinhard Schuon im Auftrag von Landesbischof Frank Otfried July mit der Johannes-Brenz-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Evangelischen Landeskirche für ehrenamtliches Engagement, geehrt.

Pünktlich zum Jubiläum hat man sich in der Kirchengemeinde Manzell aber auch noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf Initiative eines Teams um Jürgen Stapelmann wurde im Rahmen des Programmes „Briefmarke – individuell“ der Deutschen Post ein eigenes Postwertzeichen erstellt. „Passend zum 80-jährigen Jubiläum eine 80 Cent Marke, mit der ein Standardbrief frankiert werden kann. Insgesamt haben wir 2400 Briefmarken ordern können“, freut sich Stapelmann über das rege Interesse und ist sich sicher, dass die Briefmarke auch bald in Übersee zu bewundern ist – wenn ausgewanderte Kinder etwa Weihnachtspost von ihren Eltern aus Manzell erhalten. Sie habe sich sogar einen kleinen Vorrat von 20 Marken angelegt, den sie für „besondere Post“ verwenden werde, bestätigt auch Gemeindemitglied Sabine Konrad.

Natürlich ging der Blick an diesem Festtag auch zurück: An den Anfang des 20. Jahrhunderts, als es in der damaligen Gemeinde Spaltenstein, zu der die Ortsteile Fischbach, Manzell und Schnetzenhausen gehörten, gerade einmal 20 evangelische Familien gab. Wer am Sonntag zum Gottesdienst gehen wollte, musste die fünf bis sechs Kilometer zur Schlosskirche nach Friedrichshafen auf sich nehmen. Später feierte man Gottesdienste in der evangelischen Schule, im nahegelegenen Gasthof Waldhorn und im Diakonissenerholungsheim.

Die Gemeinde wuchs schnell auf rund 1000 Mitglieder an, der Wunsch nach einer eigenen Kirche wurde immer größer und die Manzeller ließen nicht locker. Doch die Baugenehmigung für das beantragte Gemeindehaus ließ auf sich warten – der zuständige Beamte hatte die ausdrückliche Weisung, das Gesuch liegen zu lassen. Dass im Juli 1938 dann doch die Genehmigung eintraf, was letztlich einer Urlaubsvertretung zu verdanken. „In einer Zeit, als mitten in der Dorniersiedlung Hakenkreuzfahnen wehten, setzte die Gemeinde mit einem Kugelkreuz auf dem Kirchneubau ein Zeichen“, sagte Pfarrerin Gertrud Hornung in ihrer Predigt. „Frauen und Männer aus unserer Gemeinde wagten es, eine klare Position einzunehmen, erkannten die Zeichen der Zeit und trafen ihre Entscheidungen. Diese Frauen und Männer bleiben unsere Vorbilder.“

Vorbildhaft ist auch das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement von Dorothee Füting und Friedemann Mauthe, wie Reinhard Schuon in seiner Laudatio betonte. Dorothee Füting war über viele Jahre für die Kinderkirche verantwortlich, hat Kinder-, Jugend- und Gemeindefreizeiten organisiert, war lange Jahre im Kirchengemeinderat aktiv und hat sich unter anderem auch für den ökumenischen Asylkreis stark gemacht. Friedemann Mauthe war 28 Jahre lang Kirchengemeinderat, hat Gottesdienste mitgestaltet, Mesner-, Hol- und Bringdienste übernommen und sich darüber hinaus in der Nachbarschaftshilfe engagiert, genauso wie etwa in der Friedensarbeit.

Viel Grund also zum Feiern – auch im Anschluss an den Gottesdienst. Beim Stehempfang gab es genügend Gelegenheit, nochmal auf alte Zeiten zurückzublicken und natürlich auch den Blick in die Zukunft der Gemeinde zu wagen.