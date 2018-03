Zum 27. Mal: Der Sieger heißt wieder VfB

Auch die Powervolleys aus Düren, eines der stärksten Heimteams der Volleyball-Bundesliga, haben dem VfB keinen Schaden zugefügt. Friedrichshafen siegte nach einem verschenkten ersten Satz, in dem der VfB deutlich führte, mit 3:1 (23:25, 25:18, 25:19, 25:17). Die Hausherren spielten in der Abwehr und im Block stark, aber im Angriff nicht konsequent genug.

Helmut Schmitz, Betreuer und Hallensprecher der Powervolleys gab 101 Minuten alles. Immer feuerte er das Team und die 1500 Zuschauer mit lautstarken „Düren, Düren-Rufen“ an. Was in Satz eins gelungen war, das sollte doch auch im vierten Satz möglich sein. Der VfB führte deutlich (9:2, 13:7, 14:10) und verlor den ersten Durchgang mit 23:25. Im vierten Satz verkürzten die Hausherren auf 16:18, doch danach punktete nur der VfB. Und vor dem ersten Matchball feuerte Schmitz das Team über Mikrofon an, die Zuschauer machten mit, aber nur einer nicht, VfB-Mittelblocker Philipp Collin. Er blockte und fertig war das Spiel.

VfB-Trainer Vital Heynen war mit seiner Mannschaft zufrieden, zumindest in den Sätzen zwei bis vier. „Wir haben sehr gut angefangen, hatten alles im Griff und haben dann leichtfertig Punkte liegen lassen und uns das Spiel selbst schwer gemacht. Ich bin froh, dass wir zurückgekommen sind.“

Den Druck genommen

Es war vielleicht auch die Hereinnahme von Außenangreifer David Sossenheimer in Satz eins (14:13) für Andreas Takvam. Sossenheimer, der am Ende mit 16 Punkten bester Punktesammler war, stabilisierte die Annahme und im Angriff war der VfB nun effektiver. Der erste Satz ging an Düren, doch der VfB war wieder im Spiel und ließ bis zum Schluss nicht locker. „Der VfB filetiert mit seinen Aufschlägen“, hatte Dürens Trainer Stefan Falter vor dem Spiel gesagt. Und genau das passierte. Zwar brachen die Powervolleys nie auseinander, aber darauf ist das Spiel des VfB Friedrichshafen auch nicht angewiesen. Es reicht, dem Gegner ein paar Prozent Druck im Angriff zu nehmen.

Während Düren viele Bälle nun nicht verwertete, weil der VfB sie durch starke Block- und Abwehraktionen im Spiel hielt, stabilisierten sich die Häfler im Angriff und nutzten nun die Lücken. „In den letzten drei Sätzen hat man jeweils ab der Satzmitte gesehen: Da steht ganz viel Klasse auf der anderen Seite des Netzes“, meinte Dürens Trainer Stefan Falter.

Und der Primus der Volleyball-Bundesliga demonstrierte seine Stärke. David Sossenheimer (16 Punkte), Athanasios Protopsaltis (15), Philipp Collin (14) und Daniel Malescha (12) schafften zusammen 57 Punkte für den VfB. Bei den Gästen aus Düren waren es nur Edvarts Buivids (15) und Tim Broshog (10), die zweistellig punkteten. Insgesamt gelang der Mannschaft 56 Punkte, dem VfB Friedrichshafen 69. „Wir haben uns nach dem ersten Satz gesteigert und das bleibt in den Köpfen der Spieler“, betont Heynen – und natürlich der 27. Pflichtspielsieg in der laufenden Saison.