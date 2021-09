„Zukunftslotsen“ helfen pandemiebedingte Lernlücken schließen

Das regionale Projekt „Zukunftslotsen“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler des Bodenseekreises mit Flucht- und Migrationshintergrund der Klassenstufen sieben bis zehn, heißt es in einer Pressemitteilung des Projekts Bildung und Berufliche Qualifizierung.

Ziel sei es die aufgrund der Covid-19-Pandemie resultierenden Lernlücken nachhaltig und schnell aufzuarbeiten und zu schließen. Auf diese Weise soll einerseits das Erreichen eines Schulabschlusses gewährleistet und einem drohenden Schulversagen oder Schulabbruch entgegenwirkt werden. Andererseits werde im Zuge intensiver sozialpädagogischer Begleitungen individuelle Problemlagen aufgegriffen, zentrale Zukunftskompetenzen erworben und Maßnahmen zu beruflichen Orientierung ergriffen. Somit werde sowohl die schulische Ausbildung sichergestellt, als auch der Übergang von Schule und Beruf begleitet und unterstützend gestaltetet. Um dieses Ziel zu erreichen, seien Projektbausteine mit unterschiedlichen Schwerpunkten konzipiert. Finanziert werde das Projekt durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg und dem Landratsamt Bodenseekreis.

Durch die wöchentlich stattfindende „Lernbegleitung“ werde zu je zwei Unterrichtseinheiten die Vermittlung schulischer Qualifikationen sichergestellt. Schwerpunkt seien hier die Bereiche Deutsch und Mathematik.

Einen weiteren zentralen Aspekt bilde die „individuelle sozialpädagogische Betreuung“. Im Fokus stünden neben dem Erwerb von Zukunftskompetenzen wie Kommunikation, Empathie oder der Arbeitswelt 4.0 berufsorientierende Maßnahmen. Die hierfür benötigten digitalen Endgeräte können bei Bedarf von uns gestellt werden.

In den Schulferien würden „Holiday-Camps“ stattfinden. Hier würden gezielt Elemente des individuellen Coachings aufgegriffen und Angebote zur Berufsorientierung sowie Ausbildungsvorbereitung angeboten. Ziel ist es Betriebe in der Bodenseeregion kennenzulernen und potentielle Praktikumsstellen herauszukristallisieren, sowie die Erarbeitung von Kurzfilmen und Erklärvideos in welchen die Teilnehmenden Betriebe und Ausbildungsplätze präsentieren.

Anschließend werde interessierten und motivierten Teilnehmenden die Ausbildung zu sogenannten „Zukunftslotsen“ angeboten, welche als Multiplikatoren des Projektes wiederum anderen als Ansprechpartner beratend zur Seite stehen.