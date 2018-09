Zukunftschancen auch in der Selbständigkeit

„Je länger sie es gibt, desto besser und professioneller werden sie“, sagt Veronika Wäscher-Göggerle. Die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises meint damit die „Frauen-Wirtschafts-Tage“, die landesweit auf Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zum mittlerweile 14. Mal über die Bühne gehen. Vom 18. Bis zum 21. Oktober wird auch in der Region Bodensee-Oberschwaben unter dem Motto „Starke Frauen – Starke Wirtschaft“ an verschiedenen Veranstaltungsorten in Ravensburg, Weingarten, Mengen und in Friedrichshafen zu unterschiedlichen Workshops und Seminaren eingeladen. Für Kinderbetreuung ist oftmals auf Anfrage gesorgt.

„Ziel dieser Tage ist es, auf das Potential hochqualifizierter Frauen in Baden-Württemberg aufmerksam zu machen und Karrierewege und Zukunftschancen für Frauen auch in der selbständigen Erwerbstätigkeit zu unterstützen“, betont Veronika Wäscher-Göggerle. Unter anderem steht der Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf im Fokus. Auch der Weg von Frauen in Führungspositionen oder die Existenzgründung wird thematisiert. Kostenlos ist die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 17. Oktober, von 17.30 bis 20 Uhr. Dagmar Schwarz, die seit Jahrzehnten als Dozentin, Geschäftsführerin und „Edutrainerin“ in vielen Wirtschaftsbereichen tätig ist, wird im Kiesel über „Digitalisierung – Fluch oder Segen“ sprechen.

Interessante Daten präsentiert Jürgen Kuhn – er ist Referent für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge bei der IHK Bodensee-Oberschwaben. Demnach basieren im Bodenseekreis, in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen 55 Prozent aller Neugründungen im Nebenerwerb – und werden mehrheitlich von Frauen vorangetrieben. „Frauen wägen Entscheidungen länger ab. Sie sind letztlich risikobewusster“, so die Erfahrung von Jürgen Kuhn. Wer aber auf selbständigen beruflichen Füßen stehen will, hat viele Fragen. „Erfolgreich durchstarten mit der richtigen Strategie“ heißt ein Seminar von Ursula Kraemer, das gerade auf solche Fragen eingehen will.

„Frauen haben oft das Bedürfnis, alles unter einen Hut bekommen zu wollen. Sie haben einen Hang zum Perfektionismus und stehen dann irgendwann mal vor der Frage: Wo bleibe eigentlich ich?“, sagt Sabine Fietz, Beauftragte für Chancengleichheit im Landkreis Ravensburg. Um diese Thematik dreht sich etwa eine Veranstaltung im Ravensburger Landratsamt, die eine Bestandsaufnahmeder eigenen Situation an die erste Stelle setzt. „Es geht darum, au der Belastung wieder in die Zufriedenheit zu gelangen, um Selbstreflexion und um das Definieren eigener Ziele“, so Sabine Fietz.

„Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verändern. Mit unseren Veranstaltungen wollen wir Einstiegshilfen geben. Die Kurse werden bewusst mit kleineren Teilnehmerzahlen durchgeführt, um besser auf individuelle Befindlichkeiten und Bedürfnisse eingehen zu können“, betont Veronika Wäscher-Göggerle. „Die Frauen-Wirtschafts-Tage hinterlassen Spuren. Wir bleiben also weiter beharrlich.“