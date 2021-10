Bei einem Zukunftscamp für die Kultur- und Veranstaltungsbranche soll über die Bedeutung und Zukunft der Branche in Friedrichshafen diskutiert werden. Das Zukunftscamp bietet am Donnerstag, 18. November, ab 18.30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Molke zudem die Möglichkeit, sich endlich wieder in größerem Rahmen zu treffen, auszutauschen und auch gemeinsam zu feiern, wie es in einer Pressemitteilung heißt

Das Programm, durch das Solveig Billigmann führt, startet nach dem gemütlichen Ankommen um 19 Uhr mit einem Gespräch mit Bürgermeister Andreas Köster. Im Anschluss tauscht sich Kulturbüro-Leiterin Sarah Baltes mit dem Journalisten Jens Poggenpohl und Claus-Michael Haydt vom Kulturhaus Caserne über Jugendbeteiligung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und die identitätsstiftende Wirkung von Kultur aus. Die Gesprächsrunde greift die Ergebnisse aus drei Online-Diskussionsrunden in diesem Sommer und Herbst auf.

Nach der Gesprächsrunde sind alle eingeladen, mitzudiskutieren und mitzumachen: In Form eines „Fishbowl“, einem Diskussionsformat für größere Gruppen, wird gemeinsam zur Zukunft der Veranstaltungsbranche in Friedrichshafen und ihrem Beitrag zu Kultur- und Nachtleben diskutiert. Geleitet wird die Diskussionsrunde von Daniel Knapp. Ab circa 20.30 Uhr wird dann gemeinsam gefeiert und bietet sich die Möglichkeit für Gespräche und Vernetzung. Für die Abendveranstaltung gilt die 2G-Regel und Kontaktdatenerfassung.