Zukunftsbüro lädt zu Nachhaltigkeitstagen ein

Seit November 2017 existiert das Zukunftsbüro der Zeppelin-Universität (ZU). Federführend sind hier die Studentinnen Clara Schüttler und Juli Werthmann und das Zukunftsbüro nimmt sich des Themas „Nachhaltigkeit“ an. Am kommenden Montag, 23. April, bietet die Uni eine Plattform für die Nachhaltigkeitstage mit Diskussionen und Vorträgen.

Unter der Überschrift „In Richtung Zukunft – Geschichte, Philosophie & Praxis der Nachhaltigkeit“ werden bis einschließlich Samstag, 28. April, sowohl in der Uni als auch im Gessler 1862 und im Kulturhaus Caserne Themen rund um das Ressourcen schonende Handlungsprinzip aufgezeigt (siehe Kasten).

Zurzeit arbeiten die beiden Studentinnen an einer Konzeptentwicklung für die Universität. Das schließt sowohl den Mensabetrieb, das Gebäudemanagement als auch die Beschaffung von Arbeitsmaterialien für den studentischen Betrieb mit ein. „Das fängt aber bei ganz einfachen Dingen wie der richtigen Mülltrennung an“, sagt Clara Schüttler. Ein Ziel sei es, die Uni als „Fairtrade University“ von offizieller Seite zertifizieren zu lassen, andere Mitstudenten und Bürger für das Thema zu sensibilisieren sowie Konzepte für die Uni und Betriebe zu entwickeln. „Es geht nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger zu kritisieren, sondern das Thema Nachhaltigkeit öffentlich zu diskutieren“, sagt Julia Werthmann. Nachhaltigkeit spielt an der Uni sowohl in der Forschung als auch in der Lehre eine Rolle, mit dem Zukunftsbüro soll die Thematik auch praktisch umgesetzt werden. Darüber hinaus möchte das Zukunftsbüro auch nach außen wirken. Beide sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges und zukunftsweisendes Thema ist. Übergeordnete Themen wie Klimaveränderung oder Welternährung zählen ebenso dazu, wie auch die Frage nach der persönlichen Handlungsweise. Beide sehen die Thematik der Nachhaltigkeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, daher möchte das Zukunftsbüro auch ein Netzwerk mit Institutionen und Betrieben des Bodenseekreises aufbauen. „An den Nachhaltigkeitstagen haben wir Gastredner vom Eine-Welt-Laden und auch vom Abfallwirtschaftsamt des Bodenseekreises“, erklärt Julia Werthmann. Sie hoffen auf eine rege Beteiligung seitens der Bürger und ihrer Mitstudenten.