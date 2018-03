Gut besucht ist die Lesung der deutschen Schriftstellerin Rea Revekka Poulharidou in der Bodensee-Bibliothek gewesen. Viele Gäste waren gekommen, um der Germanistin zuzuhören.

In ihrem Vortrag stellte sie das Leben und Werk von Sophie von La Roche, der ersten Autorin von Frauenromanen in Deutschland, vor. Die Schriftstellerin des 18. Jahrhunderts, widmete sich in einer Zeit, die vom männlich dominierten philosophischen Kontext bestimmt wurde, leidenschaftlich der Bildung von Mädchen und Frauen, so auch in ihrem Roman „Rosaliens Briefe“.

Im Fokus des Vortrags von Poulharidou an diesem Abend stand die Entdeckung des weiblichen „Ich“ aus der literaturwissenschaftlichen und psychologischen Perspektive, heißt es in einem Nachbericht der Stadt. Dabei beleuchtete sie anschaulich die Bedeutung des Briefromans insbesondere für Frauen. Zudem wurde die dreibändige Originalausgabe des Romans von 1797 in der Bodenseebibliothek gezeigt. Poulharidou wurde 1967 in Vaihingen an der Enz geboren und lebt heute am Bodensee. Die Schriftstellerin veröffentlichte bisher Lyrik und Prosa. Sowohl die deutsche wie die griechische Sprache werden in ihren literarischen Arbeiten thematisiert. Zuletzt war sie 2015 Preisträgerin des Literaturwettbewerbs der Isnyer Literaturtage.