Zug für Zug Schwimmen lernen

Bereits zum zweiten Mal hat der Sportkreis Bodensee e.V. Schwimmkurse für Mädchen und Frauen mit und ohne Migrationshintergrund angeboten. Das Projekt wird von der Deutschen Sportjugend (dsj) im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gefördert, der die Integration durch Sport seit vielen Jahren ein großes Anliegen ist.

In diesem Jahr kamen insgesamt 16 Mädchen und junge Frauen in den Genuss, Schwimmen zu lernen. „Die Nachfrage war riesig, aber mit zwei Kursen kommen wir an unsere Kapazitätsgrenze“, sagt Eveline Leber. Erfreulich für die Sportkreispräsidentin: Nachdem Kurt Rogalla, Integrationsmanager im Sportkreis, die beiden Kurse im Vorfeld organisiert hatte, engagierten sich mit Lisa Reisch, Monika Eble, Monika Schneider-Maier, Isolde Metzger, Edith Voggenberger insgesamt fünf ehrenamtliche Schwimmlehrerinnen am Beckenrand. Zweimal in der Woche haben sich die pensionierten Sportlehrerinnen mit den Teilnehmerinnen im Sportbad Friedrichshafen getroffen, um den Teilnehmerinnen in zwölf Unterrichtsstunden das Schwimmen beizubringen.

Dabei gab es viele Erfolgserlebnisse: „Die Teilnehmerinnen waren sehr motiviert und haben schnell Fortschritte gemacht“, sind sich die Schwimmlehrerinnen einig. Nach Abschluss der Kurse bekamen alle von Sportkreispräsidentin Eveline Leber eine Urkunde und ein kleines Geschenk.