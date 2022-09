Züge zwischen Friedrichshafen und Ulm fahren ab Montag wieder planmäßig

Auf der Südbahn wird noch bis voraussichtlich Ende Oktober ein eingeschränkter Fahrplan gelten, wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung schreibt. Das betrifft aber nicht mehr die Verbindungen von und nach Friedrichshafen. Der IRE 3 soll ab dem 12. September wieder planmäßig fahren.

Die Züge zwischen Ulm und Friedrichshafen verkehren dann laut einer Bahn-Sprecherin auch wieder in voller Länge. Mit dem Beginn der Sommerferien hatte die Bahn wegen Krankheitsausfällen und Materialschäden den Fahrplan reduziert.

Kürzere Züge zwischen Basel und Friedrichshafen

Nach wie vor mit Einschränkungen müssen Fahrgäste auf der Strecke Friedrichshafen-Basel rechnen. Laut Mitteilungen sind noch bis zum 29. Oktober einige Verbindungen der Linie IRE 3 zwischen Basel und Singen/Friedrichshafen mit kürzeren Zügen unterwegs.

Auf der Württembergischen Allgäubahn entfällt abends jeweils eine Verbindung zwischen Aulendorf und Kißlegg und wird laut Bahn durch Busse ersetzt. Von Fahrplanänderungen und kürzeren Zügen sind auf der Südbahn zunächst bis Ende Oktober von montags bis freitags die Regionalbahn RS2 (Ulm Hbf – Biberach Süd) und die Regionalbahn RS21 (Ulm Hbf – Laupheim Stadt) betroffen.

Weiterhin hoher Krankenstand und knappes Material

Grund für den verlängerten reduzierten Fahrplan sind laut Bahn-Mitteilung weiterhin hohe Krankenstände beim Werkstattpersonal, ein hitzebedingter erhöhter Instandhaltungsaufwand sowie Lieferengpässe beim Material.

Die Bahn arbeite mit Hochdruck daran, Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Dafür nutze die DB auch Kapazitäten in anderen Werken und miete zusätzliche Fahrzeuge am Markt an.