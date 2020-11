Zu viele Störgeräusche: YoungStars kassieren zwei Pleiten

Für die Friedrichshafener Volleyballer lief am Wochenende so gut wie nichts zusammen. Nicht nur dass die Bundesligamannschaft des VfB überraschend deutlich mit 0:3 in Dürren verlor, auch die Volley YoungStars in der zweiten Bundesliga haben den Oktober nach einer zweiwöchiger Spielpause mit zwei Niederlagen abgeschlossen. Bei FT 1844 Freiburg (12;25, 14:25, 19:25) verloren die Jungs vom Bundesstützpunkt ebenso in drei Sätzen wie bei Baden Volleys SSC Karlsruhe (19:25, 19:25, 22:25). Ein Lichtblick im Bodensee-Nebel: „Der Block, auf den wir zuletzt im Training unser Augenmerk gelegt haben, hat sehr gut funktioniert“, sagte Trainer Adrian Pfleghar, musste aber auch eingestehen, „dass man nicht glänzen kann, wenn der Rest fehlt“.

Apropos fehlen: Libero Simon Kohn fehlte wegen einer Handverletzung und Annahmespieler Felix Baumann übernahm spontan seine Position. Auch wenn der sein Zweitligadebüt in ungewohnter Rolle gut meisterte, sorgte die Umstellung nicht gerade für mehr Ruhe im Spiel der YoungStars. „Wir haben in beiden Partien nicht geschafft, ins Spiel rein zu finden“, resümierte Pfleghar. Dabei war im zweiten Spiel gegen den Tabellenzweiten Karlsruhe eine deutliche Steigerung erkennbar. Als wertvollste Spieler wurden in Freiburg Lovis Homberger und in Karlsruhe Linus Engelmann ausgezeichnet.

Einen Grund für das erfolglose Abschneiden sah der Trainer in den vielen Unwägbarkeiten im Vorfeld. So mussten die Spieler wenige Stunden vor dem Spiel einen Corona-Schnelltest machen, von dem abhing, ob die Mannschaft ihre Auswärtsreise überhaupt antreten können. Alle Testergebnisse waren negativ – das war das einzig wirklich Positive am Wochenende.

Deutlich besser lief es da für den TSV Mimmenhausen. Im hochklassigen Spitzenspiel der zweiten Bundesliga besiegte der Tabellenführer aus Salem den stärksten Verfolger, die Volleys SSC Karlsruhe, knapp mit 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 22:25, 19:17). Es war bereits der achte Sieg im achten Saisonspiel für Mimmenhausen. Einmal mehr überragte Spielertrainer und Ex-VfB-Star Christian Pampel, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.

Die zweite Volleyball-Bundesliga zählt zum Profi- und Spitzensportler und darf den Trainings- und Sportbetrieb weiter fortsetzen – allerdings ohne Zuschauer. Die YoungStars reisen am Samstag zur nächsten Partie nach Mühldorf und empfangen am Sonntag den GSVE Delitzsch im Bildungszentrum Salem. Spitzenreiter TSV Mimmenhausen möchte am Samstag in Leipzig seine Tabellenführung verteidigen.