ZU schließt sich Verbund „Familie in der Hochschule“ an

Die Zeppelin-Universität (ZU) ist dem Zusammenschluss „Familie in der Hochschule“ von aktuell 112 Hochschulen und einem Studentenwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz beigetreten. Mit der Unterzeichnung der gleichnamigen Charta geht die ZU die Selbstverpflichtung ein, anspruchsvolle Standards der Familienorientierung zu verfolgen und umzusetzen, wie die ZU mitteilt.

„Chancengleichheit, die Förderung von Diversität sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausdrücklich in der Grundordnung der ZU verankert. Die Mitglieder der ZU fühlen sich verpflichtet, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, hierbei wird die Förderung der Familienfreundlichkeit als grundlegender Baustein angesehen“, erläutern ZU-Präsidentin Prof. Insa Sjurts und die stellvertretende Diversitätsbeauftragte Katrin Staudinger in der Beitrittserklärung.

So zählt seit Jahren zum Anspruch der ZU, Mitarbeitern wie Studenten ein Umfeld zu bieten, in dem sich Beruf, Studium, Lehre, Forschung und wissenschaftsunterstützende Tätigkeiten besonders gut vereinbaren lassen. Dazu gehört beispielsweise eine Arbeitszeitgestaltung mit hoher Flexibilität und mit einer Vielzahl von individuellen Arbeitszeitmodellen, die an die Bedürfnisse der einzelnen Familien angepasst werden. Darüber hinaus wird Telearbeit ermöglicht, wenn ein familiär bedingter Grund vorliegt. Durch verschiedene Angebote und Maßnahmen wird zudem das Studieren mit Kind erleichtert.

Die Initiative „Familie in der Hochschule“ verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Wissenschaft mit Familienaufgaben im deutschsprachigen Hochschulraum zunächst zu verankern und im erweiterten Hochschulverbund weiterzuentwickeln. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen von Studierenden, Beschäftigten, Lehrenden sowie Forschenden und eröffnet die Möglichkeit der Entwicklung und Etablierung eines unverwechselbaren Marken- und Qualitätskennzeichens von Familienbewusstsein an Hochschulen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zum Zusammenschluss „Familie in der Hochschule“ gehören in Baden-Württemberg unter anderem die Universitäten Heidelberg, Hohenheim, Konstanz, Mannheim und Stuttgart und das Karlsruher Institut für Technologie sowie in der Schweiz die Universitäten Bern und Zürich und in Österreich die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und dieTU Wien an.