ZU-Präsident spricht über Chinas wirtschaftlichen Aufstieg

Nach anderthalbjähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie nimmt die Zeppelin- Universität (ZU) ihre Reihe Bürger-Universität wieder auf. Den Auftakt für das Herbstsemester bestreitet dabei am Dienstag, 26. Oktober, Klaus Mühlhahn, seit Juni 2020 ZU-Präsident und renommierter Sinologe, wie es in einer ZU-Pressemitteilung heißt. Ab 19.15 Uhr geht es auf dem ZF-Campus der ZU und unter den Vorzeichen der 3G-Regeln in Vortrag und Diskussion um das Thema „Was Chinas Aufstieg für uns bedeutet“. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus der Region.

Beruht Chinas unaufhörlicher globaler Aufstieg auf einer Wiederherstellung seiner früheren historischen Zentralstellung oder auf der Leistung der aktuellen politischen Führung des Landes? Bei dieser Bürger-Universität wird sich Mühlhahn auf die Lehren aus der Geschichte konzentrieren, Einblicke in die sich entwickelnde internationale Position Chinas geben und die Frage beantworten, wie Deutschland und Europa reagieren sollten.

Klaus Mühlhahn war vor seinem Wechsel an die ZU Vizepräsident der Freien Universität Berlin. Im Jahr 2009 erhielt er den renommierten John-King-Fairbank-Price der American Historical Association.