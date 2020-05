Zu Pfingsten startet der Zeppelin in die Flugsaison 2020

In wenigen Tagen startet der Zeppelin in die Flugsaison 2020. Am Freitag, 29. Mai, geht es am Heimatstandort in Friedrichshafen wieder los. Das teilt die Zeppelin-Reederei mit.

„Damit sich unsere Passagiere bei ihrem Flugerlebnis auch sicher fühlen können, haben wir ein umfassendes Hygiene- und Abstandskonzept eingeführt“, wird Geschäftsführer Eckhard Breuer zitiert. Dazu gehöre insbesondere, dass die Zahl der Passagiere an Bord vorläufig auf acht begrenzt wird. Normalerweise sind es 14.

Auch am Boden beim Check-in, während des Boardings, im Passagierbus und im Restaurant mit Außenterrasse stehe genügend Platz zur Verfügung, um Abstand zu halten. Darüber hinaus gelte in allen Bereichen für Gäste und Gastgeber die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auch Handdesinfektion stehe zur Verfügung. Im Restaurantbereich dürfe der Gast den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, sobald er an einem Tisch Platz genommen hat. Informationen rund um die Rundflüge, sowie das Hygienekonzept gibt es im Internet unter www.zeppelinflug.de.