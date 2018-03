Zu lang beim Arzt - Strafzettel ungültig?

Ein Notfall ist nicht planbar. Auch nicht der von O. Tägerle (Name von der Redaktion geändert). Der Mann war nach einem Wochenende, an dem er an einer Magen-Darm-Erkrankung litt und Tabletten genommen sowie die Notfallaufnahme des Krankenhauses besucht hatte, zu seinem Arzt gefahren. Dort kassierte er ein Knöllchen, weil er die Parkzeit überschritten hatte.

Der Arzt hatte offenbar festgestellt, dass der Mann bereits unter akutem Flüssigkeitsverlust litt und ordnete daher eine Infusion an. Die aber dauerte länger, als die Parkuhr bezahlt war.

Das Ende vom Lied war ein Knöllchen über 15 Euro und ein Briefwechsel. O. Tägerle bat die Stadt um Einsicht und schilderte die Gründe für sein Zuspätkommen.

Die Stadt antwortete ihm tatsächlich auf das Schreiben, bat aber für die weitere Bearbeitung um einen Nachweis für das Geschehen. Ein entsprechend anerkanntes Atest, so berichtet es Tägerle, hätte allerdings 18 Euro gekostet.

Er zahlte also lieber die 15 Euro für das Falschparken. Doch zufrieden war er damit nicht. Tägerle will sich mit der angeblichen „Sturheit der Verwaltung“ nicht zufrieden geben. Eine andere Entscheidung sei aufgrund der „Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer nicht möglich“, hatte die Verwaltung, Abteilung Rechtsamt, dem Patienten geschrieben.

So wird man das Knöllchen los

Also wandte sich Tägerle dann am 19. Dezember an den Oberbürgermeister und schickte ihm den Briefwechsel zur Kenntnis. „Schade, dass keine Rücksicht auf Erkrankungen und Notfälle genommen wird. Dafür wird ein Attest angefordert, das mich 18 Euro gekostet hätte. Die Verwarnung über 15 Euro wurde zwischenzeitlich von mir fristgerecht überwiesen. Armes Friedrichshafen und schöne Feiertage“, schrieb der Häfler.

Doch wie sich jetzt herausstellte, war ein Großteil des Ärgers umsonst. Mittlerweile hat sich nämlich herausgestellt, dass wohl gar kein Attest nötig ist, sondern nur eine einfache Bestätigung des Arztes, dass der Patient zu dem genannten Zeitraum bei ihm war.

Das hat die Stadt wohl des öfteren schon beim Arzt angefordert. Mit einem solchen Schreiben wäre das Knöllchen wohl erledigt gewesen - und alle Beteiligten glücklich.

Quiz: Halten und parken Sie richtig?