Die internationale Leitmesse für Modellbahnen und Modellbau, „Faszination Modellbau“ öffnet vom 1. bis zum 4. November ihre Tore. Bereits zum 17. Mal wird Friedrichshafen dann wieder zum Mekka der Miniaturliebhaber, heißt es in einer Ankündigung der Messe.

Die Besucher erwartet laut Vorschau ein Modellbau-Spektakel mit erstklassigen Flugshows, actiongeladenen Mitmach-Events, topaktuellen Competitions von Profis und vor allem über 400 internationalen Ausstellern, vom Marktführer über den Kleinserienhersteller bis zum gut sortierten Fachhändler. Auf dem Messegelände wird in sieben Messehallen, im Foyer West, auf dem Außengelände mit Messe-See und im Innenhof sowie auf dem direkt angrenzenden Fluggelände, die Welt der Miniaturen zu Land, zu Wasser und in der Luft zelebriert. Technik-Neuheiten, aktuelle Produkttrends und atemberaubende Shows präsentieren die Markenhersteller, Kleinserienhersteller, Zubehöranbieter sowie die internationalen Clubs und Vereine aller Modellbausparten an den Messeständen und in den Mitmach- sowie Action-Bereichen.

Das Publikum kann gespannt sein, auf eine Flugshow der Welt- und Europameister mit den „Stars des Jahres“ und die Carrera-Fun-Tour für Kids, Eltern, Großeltern und alle, die wissen wollen, wie sich ein Geschwindigkeitskick anfühlt. Zudem ist die Faszination Modellbau dieses Jahr erstmals Gastgeber des Drone-Championship Finales. In Halle A6 liefern sich die kleinen Power-Drohnen mitreißende Challenges und packende Verfolgungsjagden. Für Modelbahnfans zeigen internationale Clubs und Vereine in den Messehallen A2 und A3 ihre Anlagen mit realitätsgetreuen Streckenführungen und aufwändigen Details. Truck-Fans aufgepasst: Auf dem über 670 Quadratmeter großen Truck-Parcours im Maßstab 1:14,5/16 und im Maßstab 1:8 sind die XXL-Gefährte im Miniatur-Format in ihrem Element beim Modelltruck-Festival in der Halle A4. Ready for Run-Action heißt es bei den German-Open-RC-Car-Masters. Coole RC-Flitzer und -Bikes in sechs Klassen rasen mit wahnsinnigen Tempi bis zu 100 Stundenkilometern über die Indoor-Strecke, um sich mit Drifts und kühnen Überholmanövern den ersehnten Pokal zu schnappen. Die Roadworker sind auch wieder am Start mit ihrer Show „Build it“ und versprechen ein spannendes Spektakel für alle Zuschauer, inklusive der „Roadworker Bagger-Challenge“, heißt es in der Ankündigung weiter. „Ahoi Ihr Landratten“ ist dann die Devise auf den Fischkuttern, Segeljollen, Schlachtschiffen und Luxus-Motorbooten in Halle A5. Hier wird Schiffsmodellbau-Action auf dem 400 Quadratmetern Wasserbecken geboten sowie allerlei Material zur Flotten-Vervollständigung.