ZU lädt zum „Friedrichshafener Familien-Frühling“

Friedrichshafen (sz) - Das Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) an der Zeppelin-Universität (ZU) veranstaltet von Montag, 19., bis Freitag, 23. April, seinen nunmehr neunten Friedrichshafener Familien-Frühling, den Unternehmerkongress für die ganze Familie. Er steht in diesem Jahr unter dem Thema „Können, Wollen, Müssen, Dürfen? Eine Frage der Verantwortung.“ und findet als Onlineformat statt. Das teilt die ZU mit.

Welche wirtschaftliche, familiäre, ökologische und soziale Verantwortung haben Unternehmerfamilien? Welche Rolle können, wollen, müssen oder dürfen Familienunternehmen bei der Lösung zentraler Herausforderungen unserer Zeit spielen? Wo liegen die Grenzen dieser unternehmerischen Verantwortung? Fragestellungen wie diesen werden die Teilnehmenden beim Friedrichshafener Familien-Frühling in gewohnt familiärer Atmosphäre gemeinsam nachgehen. Erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer diskutieren laut Ankündigung in interaktiven Workshops mit potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, Gründerinnen und Gründern, Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

„Unternehmerfamilien sind in hohem Maße bereit, Verantwortung in den zentralen Bereichen unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen und einen wesentlichen Beitrag zu deren Zukunftsfähigkeit zu leisten – wie dies bei der zunehmenden Komplexität der Ansprüche und Herausforderungen auch weiterhin gelingen kann und welche Chancen darin stecken, dazu wollen wir in einen intensiven Austausch gehen und generationenübergreifend miteinander und voneinander lernen“, erläutern der wissenschaftliche Leiter, Professor Dr. Reinhard Prügl, und Institutsmanager Dr. Christian-Titus Klaiber vom FIF.

Zu den Referenten und Diskutanten gehören unter anderen Jean-Remy von Matt, Gründer der Werbeagentur Jung von Matt, Hartmut Jenner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Nicolas Lindner, Geschäftsführender Gesellschafter der Börlind GmbH, und Moritz Ritter, Vorsitzender des Beirats der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.

Anmeldungen sind noch bis 16. April möglich. Teilnehmen können ausschließlich Familienunternehmerinnen und -unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitarbeitende aus Familienunternehmen sowie deren Familienmitglieder.