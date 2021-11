ZU ist „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“

Die Zeppelin-Universität (ZU) ist von der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH als „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“ ausgezeichnet worden. Der Auszeichnung zugrunde liegt eine Studie, die vom F.A.Z.-Institut herausgegeben und vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt wurde. Gewürdigt werden Unternehmen und Marken, die besonders gut aktuelle Megatrends aufgreifen und sich an ihnen ausrichten.

Für die Studie wurden rund 20 000 Unternehmen und Marken untersucht, 1200 von ihnen wurden ausgezeichnet. „Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für unsere Universität ist es essenziell, Trends frühzeitig zu erkennen und strategische Entscheidungen im Kontext von tiefgreifenden wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Veränderungen zu treffen“, erläutert ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn Trendsetter der deutschen Wirtschaft zu sein bedeutet auch, dass wir uns in Lehre und Forschung mit den relevanten Themen und Fragen unserer Zeit auseinandersetzen und somit auf dem richtigen Weg sind.“

Die Studie „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“ hat analysiert, welche Unternehmen und Marken sich besonders gut an den zwölf Megatrends ausrichten. Dafür wurden in einem mehrstufigen digitalen Verfahren sämtliche Texte, die die relevanten Suchbegriffe enthalten, aus dem Netz geladen und in einer Datenbank erfasst. Anschließend wurden die Erwähnungen bewertet. In der Branche „Private Hochschulen“ ist die ZU jetzt gemeinsam mit sieben weiteren privaten Universitäten und Hochschulen als „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“ prämiert worden.