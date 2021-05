Zu bietet vier neue Masterstudiengänge an

Die Zeppelin-Universität (ZU) erweitert ihr Studienangebot um die vier neue zukunftsorientierte Masterstudiengänge „International Relations & Global Politics |(IRGP)“, „Public Management & Digitalisierung (PMD)“, „Interdisciplinary Research Master (IRMA)“ und in „Transformation Management in Digital Societies (DS)“. Start aller vier Programme ist im kommenden Herbstsemester, teilt die ZU mit. Mit den neuen Angeboten reagiere man „auf tiefgreifende Veränderungen in Politik, Kultur und Gesellschaft und setzt einen klaren Schwerpunkt in Richtung Digitalisierung“, sagt ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn.

Der forschungsorientierte Masterstudiengang „International Relations & Global Politics“ widmet sich inhaltlich Themen aus dem politikwissenschaftlichen Teilbereich der Internationalen Beziehungen.

Der Masterstudiengang „Public Management & Digitalisierung“ hat zum Ziel, künftige Führungskräfte für den höheren Dienst in Verwaltung und öffentlichen Unternehmen auf die Herausforderungen der Digitalisierung und Bewältigung des demografischen Wandels vorzubereiten.

Der Masterstudiengang „Interdisciplinary Research Master“ erlaubt es Studierenden, ein eigenes Forschungsprojekt zu studieren: Die zu belegenden Kurse werden darauf abgestimmt individuell und passgenau zusammengestellt.

Der Masterstudiengang „Transformation Management in Digital Societies“ versetzt die Teilnehmer in den Stand, den Hochtechnologie getriebenen Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur intersektoral zu verstehen, zu antizipieren, zu nutzen und zu begleiten. Ziel ist es, gesellschaftlich, ethisch und technologisch sensible „Change Maker“ auszubilden, die als Entscheider, Berater und Kritiker in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft dazu beitragen, dass diese Entwicklung unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren zum Wohle der Gesellschaft stattfindet.