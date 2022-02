ZU besetzt Lehrstuhl für Sicherheitspolitik neu

Die Zeppelin-Universität (ZU) hat Professor Dr. Simon Koschut auf den Lehrstuhl für Internationale Sicherheitspolitik berufen. Der gebürtige Kuseler wechselt von der Freien Universität Berlin an den Bodensee und wird an der ZU unter anderem zur Rolle internationaler und regionaler Sicherheitsorganisationen sowie zu Emotionen in den internationalen Beziehungen forschen und lehren, teilt die ZU mit.

„Mich hat vor allem die interdisziplinäre Ausrichtung und das hohe studentische Engagement an der ZU überzeugt. Eine weltoffene Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung, der Vielfalt und eine leidenschaftliche und offene Debattenkultur machen die ZU darüber hinaus zu etwas ganz Besonderem in der deutschen Hochschullandschaft“, erklärt Simon Koschut seine Beweggründe für den Wechsel an die ZU.

Simon Koschut hat an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, an der Universität Potsdam und an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft und Nordamerikastudien studiert. Bevor er an der Universität Potsdam über „Die Grenzen der Zusammenarbeit. Sicherheit und transatlantische Identität nach dem Ende des Ost-West-Konflikts“ promovierte, arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Programm USA/Transatlantische Beziehungen an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Nach seiner Promotion vertrat er eine Juniorprofessur für die Außen- und Sicherheitspolitik Nordamerikas am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin. Im Anschluss erhielt Simon Koschut ein einjähriges Forschungsstipendium der Fritz Thyssen Stiftung am Weatherhead Center for International Affairs an der Harvard University und war mehrere Jahre als Akademischer Rat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Für seine Habilitationsschrift an der Universität Potsdam erhielt Simon Koschut den Ernst-Otto-Czempiel-Preis für die beste postdoktorale Monografie aus der Friedens- und Konfliktforschung. Zuletzt übernahm Simon Koschut die Vertretungsprofessur für Internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin.

Am Lehrstuhl für Internationale Sicherheitspolitik an der ZU wird sich Simon Koschut in Lehre und Forschung mit dem Verständnis und der Bewältigung globaler Sicherheitsbedrohungen befassen. Im Fokus stehen dabei folgende thematische Schwerpunkte: internationale und regionale Sicherheitsorganisationen, Emotionen und internationale Konflikte sowie regionale Integration und globale Ordnung. Derzeit wird die Professur im Rahmen des Heisenberg-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Mit den Heisenberg-Professuren unterstützt die DFG exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über einen Zeitraum von fünf Jahren.