ZU beruft Josefine M. Meibert zur studentischen Vizepräsidentin

Die 21-jährige Josefine M. Meibert ist zur neuen studentischen Vizepräsidentin der Zeppelin-Universität (ZU) berufen worden. Die Bachelorstudentin der Wirtschaftswissenschaften löst zum 1. Juli Said Djamil Werner ab, dessen Amtszeit turnusgemäß nach einem Jahr endet. Josefine M. Meibert wird für ein Jahr hauptamtliches und vollwertiges Mitglied des Präsidiums sein und dort eine studentische Perspektive einbringen, teilt die Universität mit.

„Die Arbeit an Nahtstellen von Studierenden, Wissenschaft und Verwaltung bietet breite impulsgebende und schöpferische Möglichkeiten“, sagt Josefine M. Meibert anlässlich ihrer Berufung. Während ihrer Amtszeit möchte sie „einen Fokus auf die Gestaltungskultur der ZU legen.“ Für die Studierenden sei diese ein wesentliches Element: ob in der studentischen Forschung, in der beständigen Arbeit unserer Initiativen oder auch im Studium selbst. „Die innere Haltung ,Wir bauen hier etwas auf!‘ werden wir anvisieren und unterstützen.“

Meibert, geboren 1996 in Berlin und aufgewachsen in Karlsruhe, machte ihr Abitur am dortigen Goethe-Gymnasium. Für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft wurde sie von Südwestmetall mit dem „Schulpreis Ökonomie“ ausgezeichnet. Nach dem Abitur begann die Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes zunächst ein Studium der Humanmedizin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, das sie nach zwei Semestern abbrach, um anschließend das Bachelorstudium in Wirtschaftswissenschaften an der ZU aufzunehmen. Parallel dazu studiert Meibert Psychologie an der Fernuniversität in Hagen. Zuletzt arbeitete sie als studentische Mitarbeiterin beim studentischen Vizepräsidenten und damit im Präsidialstab.

Mit der Amtsübernahme endet zugleich die Amtszeit von Said Djamil Werner, der sein Bachelorstudium in in Soziologie, Politik und Ökonomie nach einem Forschungsaufenthalt an der University of Buckingham fortsetzen wird.

Said Djamil Werner war der achte Inhaber dieses Amtes nach Martin Bukies (2016), Hannes Werning (2015), Laura Niemann (2014), Michelle Mallwitz (2013), Nora Schäfer (2012), Lena Schulze-Gabrechten (2011) und Simon Pagany (2010).

Neben der studentischen Vizepräsidentin gehören dem Präsidium der Prof. Insa Sjurts als Vorsitzende sowie Kanzler Matthias Schmolz, Vizepräsident Forschung Prof. Josef Wieland und Vizepräsident Lehre und Didaktik Prof. Jan Söffner an. Zu den Aufgaben des Präsidiums zählen unter anderem die Struktur- und Entwicklungsplanung, Fortentwicklung von Forschung und Lehre sowie die Qualitätssicherung.