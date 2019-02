Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 68 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Unfall auf der A81 Richtung Stuttgart aus seinem Auto geschleudert und getötet worden.

Der Fahrer sei wohl sofort tot gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Er war am in der Nacht zum Donnerstag zuvor mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren und infolgedessen auf einen Mast am Rande der Fahrbahn geprallt.

Das Blech des Autos wickelte sich um den Masten und verkeilte sich mit der Fahrbahnbegrenzung.