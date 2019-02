Der Zirkus Sperling ist ein kleiner aber feiner Familienzirkus aus Norddeutschland. Er gastiert von Donnerstag, 7. Februar, bis Sonntag, 17. Februar, in Friedrichshafen in der Teuringerstraße 56/1, in der Nähe des Lebesnmittelgeschäfts Lidl. Nach einer erfolgreichen Österreich-Tour, wie der Zirkus schreibt, wolle man nun auch „gerne wieder in unserer Heimat Deutschland den Familien mit Kindern ein schönes unterhaltsames Zirkus-Programm bieten“, schreibt der Zirkus Sperling in einer Pressemitteilung. Da es leider sehr viele schwarze Schafe in der Branche gebe und daher Familien schon gar nicht mehr zum Zirkus gingen, wolle Sperling „gerne zeigen, dass es noch feine kleine Unternehmen gibt, die ein schönes kindergerrechtes Zirkusprogramm für die ganze Familie haben.“ Im Programm zu sehen sind Pferde, Schwung-Trapez, Kamele, Jonglage, Mini-Ponys, Hula-Hoop-Acts, Funny Dogs, Akrobatik, Wildwest Show, das Lama-Duo Freddy und Bob und Clown Lito. Das Zelt ist beheizt. Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr statt, außer am 17. Februar: die finale Vorstellung beginnt bereits um 14 Uhr. Immer donnerstags ist großer Kindertag. Kinder zahlen dann nur drei Euro Eintritt auf allen Plätzen. Sonntags ist Familientag, Erwachsene zahlen dann Kinderpreise.