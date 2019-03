Dieses Jahr stand der Fasnetsball im Alten- und Pflegeheim Königin Paulinenstift unter dem Motto Zirkus. Neben guter Stimmung gab es allerhand zu sehen: wilde Tiere und lustige Gesellen. Die Vorstellung im herausgeputzten Speisesaal hat Zirkusdirektor Christian Muth eröffnet, der die zum Teil verkleideten Bewohner des Königin Paulinentsifts begrüßte. Daneben bedankte er sich vorab bei allen Artisten, den Mitarbeitern der Küchen, allen ehrenamtlichen Helfern und den Paulliner Kuckucks für ihre Unterstützung, heißt es in einem Schreiben der Einrichtung.

Es folgte der erste Programmpunkt, eine Sprungdressur mit dem Kamel Paula. Paula, die in Wirklichkeit von zwei Mitarbeiterinnen des Hauses gespielt wurde, war ein recht freches und störrische Kamel mit ausgeprägtem Schnäpslesdurst. So mussten die Bewohner wärend der Dressur auf ihre Getränke aufpassen, was zu jeder Menge Lachern führte.

Tierische Cocktails

Danach übernahm Siggi Sapperlott und sorgte mit seiner Musik für Fasnetsstimmung. Auch für Essen und Trinken war gesorgt – es wurden Berliner, Sekt und Kaffee gereicht. An der eigens aufgebauten Cocktailbar konnten die Bewohner weitere alkoholische Getränke bekommen. Da wurden Cocktails mit Namen wie „Löwenkuss“, „Rotes Pferd“ und „Blauer Clown“ gemixt und auch über einen selbstgebauten Bauchladen angeboten, heißt es weiter.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Clowns. Bibi Bibele kündigte die Truppe an und fragte das Publikum: „Wollen wir sie reinlassen?“ Ein lautes „Ja“ läutete den Einmarsch der Clowns ein. Sie verteilten bunte Hüte an die Bewohner, bliesen Luftschlangen auf die Gäste und trieben allerhand Schabernack. Es ging hoch her in der Manege. Die Stimmung war ausgelassen und zur großen Polonaise fanden sich viele Mitläufer ein.

Eine lang gepflegte Tradition am Fasnetsball im Königin Paulinenstift ist der Einmarsch der Mäschgerle. Angekündigt von Willi Huster marschierten die Mäschgerle ein, verteilten sich im Saal und schunkelten und tanzten mit den Bewohnern. Willi Huster von den Pauliner Kuckucks hatte als Überraschung für den Zirkusdirektor ein Quiz vorbereitet. In diesem wurde sein Wissen über die einzelnen Hästräger abgefragt. Die Fragen waren dabei nicht immer ganz einfach zu beantworten. Ausklang fand der Nachmittag bei gemeinsamem Gesang und Tanz.