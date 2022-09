Zimmer gesucht: Gut 80 Erstsemester haben kurz vor Studienstart noch keine Bleibe

In der Online-Zimmerbörse von Seezeit können Vermieterinnen und Vermieter ihre Angebote kostenfrei und in wenigen Schritten einstellen. Die Seezeit-Mitarbeiterinnen in den beiden Service Centern in Konstanz und Weingarten unterstützen dabei gerne per E-Mail oder am Telefon, heißt es in der Mitteilung weiter. Ausführliche Tipps zur Zimmersuche auf dem privaten Wohnungsmarkt können angehende Studierende auf der Website des Studierendenwerks unter www.seezeit.com finden oder sich ebenfalls an das Service-Center wenden. Zu erreichen ist dies telefonisch unter 07531 / 978 22 21 oder per E-Mail unter servicecenter-wgt@seezeit.com