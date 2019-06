Der Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus im Max-Planck-Weg hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr Polizei, Rettungsdienst und Freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte die 59-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Der Brand beschränkte sich auf den Balkon und wurde schließlich von der Feuerwehr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Feuer durch eine nicht vollständig gelöschte Zigarette ausgelöst wurde. Die Wohnungseigentümerin gab an, einige Minuten vor dem Brandausbruch auf dem Balkon geraucht zu haben.