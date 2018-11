In diesem Schuljahr starten an der Grund- sowie an der Werkrealschule der Ludwig-Dürr-Schule zwei Schülerteams als Konfliktbegleiter. Seit November nehmen sich immer in der zweiten Pause die Konfliktbegleiter den Streitigkeiten ihrer Mitschüler an und bieten ihnen Hilfe beim Lösen der Konflikte an. Dies geschieht in Räumlichkeiten der Schule, die in der Pause für diesen Zweck zur Verfügung stehen.

Die Schüler wurden im Rahmen der Projektwoche im Juli des letzten Schuljahres von einem Team aus den Schulsozialarbeiterinnen Anja Faißt und Claudia Hildebrand, der Leitung des Ganztages Carina Hanjohr und den speziell geschulten Lehrerinnen Stefanie Wild und Anna Brielmaier ausgebildet. Diese begleiten die Konfliktbegleiter auch weiterhin durch das gesamte Schuljahr.

13 Werkrealschüler durften an vier Schultagen die Räumlichkeiten der benachbarten Paul-Gerhard-Gemeinde nutzen um dort ihre Ausbildung zu Konfliktbegleitern zu absolvieren. Wichtig war hierbei nicht nur die theoretische Auseinandersetzung mit Streitigkeiten, sondern auch das Einüben der Abläufe und Regeln, die den Schülern und Schülerinnen eine erfolgreiche Konfliktbegleitung ermöglicht. In der Grundschule wurden im gleichen Zeitraum neun Schüler ausgebildet. Die Konfliktbegleiter haben sich im Laufe der Ausbildung einen speziellen Ehrenkodex erarbeitet, an den sie sich nun halten werden. Von nun an müssen sie zuverlässig und pünktlich sein und ihre eigenen Konflikte gewaltfrei lösen. So werden sie auch zum Vorbild für die gesamte Schülerschaft der Ludwig-Dürr-Schule.

Bei der Schulversammlungen stellten sich die Konfliktbegleiter ihren Mitschülern vor. Schulleiter Paul Baudler überreichte ihnen Urkunden und gratulierte zur Ausbildung. Er lobte, dass die Schüler Bereitschaft zeigen sich für andere zu engagieren. Ebenso dankte er den Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen. Ziel der Konfliktbegleitung ist es, Probleme auf dem Pausenhof zu verringern, sodass die Schule zu einem „Zuhause während der Schulzeit“ wird, in dem sich alle wohlfühlen.