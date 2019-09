Ziel war nicht die Zerstörung der Altstadt

Stadtarchivar Jürgen Oellers hat am Freitagabend mit Freude registriert, dass trotz des spätsommerlichen Wetters zahlreiche Besucher den Vortragsraum des Stadtarchivs gefüllt haben. Angesagt war eine Diskussion zum Thema „75 Jahre Zerstörung Friedrichshafens“ mit Raimund Hug-Biegelmann, dem Verfasser des 2003 erschienenen Buches „Friedrichshafen im Luftkrieg“.

Hug-Biegelmann war nach seinem Magister an der Universität Konstanz von der Stadt Friedrichshafen 1991 für ein auf drei Jahre befristetes Projekt zum Thema „Friedrichshafen vor, in und nach dem Zweiten Weltkrieg“ angestellt worden. Schnell stellte sich heraus, dass das Thema zu weit gefasst war, sodass er im Blick auf das 1994 anstehende 50-jährige Gedenken an den verheerenden Luftangriff vom April 1944 den für die Stadt besonders interessanten Luftkrieg aufgearbeitet habe. Die Diskussion mit Hug-Biegelmann über seine Recherchen vor 25 Jahren war zugleich die Finissage zur Ausstellung zu den Zerstörungen in Friedrichshafen und St. Dié.

Der Autor schilderte plastisch, wie ihn als frischgebackenen Historiker die Aufgabe reizte, einmal richtig in Archiven mit Quellen zu arbeiten. Da das Häfler Archiv am 28. April 1944 vernichtet worden war, stellten sich der Sammlung von Quellen erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. Es gab bereits einige wenige Arbeiten von Historikern über den Luftkrieg in Städten wie Hamburg oder Kassel, es gab Material im Staatsarchiv in Sigmaringen und bei der Militärbehörde in Freiburg, die wichtigsten Quellen für Friedrichshafen seien jedoch englische und amerikanische Aufzeichnungen gewesen. In die USA zu fliegen sei unrealistisch gewesen, und um an die englischen Unterlagen heranzukommen, musste er einen Agenten einschalten, der sie für die Recherchen zulieferte, denn als Deutscher durfte er nicht selbst in die Militärarchive. Die Kopien lieferten für jeden Angriff genaue Angaben über den Flugbefehl, die Flugroute und die Nachbereitung. Ungewöhnlich gut sei die Qualität der Fotografien der Luftaufklärer.

Eine weitere wichtige Quelle waren die Augenzeugenberichte, die sogenannte „oral history“, die man damals allerdings noch nicht habe ausreichend bewerten können: Mythen seien langlebig. So hätten fast alle Zeitzeugen ausgesagt, dass die feindlichen Flieger von der Schweiz her kamen, was einfach falsch sei, aber wohl ein verständlicher Versuch, die Hilflosigkeit und Ohnmacht der eigenen Abwehr zu begründen. Bekannt war, dass viele der Flak-Kanonen gar nicht hoch genug schießen konnten, um die Bomberschwärme zu treffen – Bomber, die in Verbänden von bis zu 900 Flugzeugen kamen. Das Alter der Besatzungen lag im Durchschnitt bei 21 Jahren, die Chance zurückzukommen sei 1:1 gewesen.

Bemerkenswerte Ergebnisse

Insgesamt konnte Hug-Biegelmann, wie aus dem Gespräch mit Oellers deutlich wurde, zu bemerkenswerten Ergebnissen kommen. So habe der Luftkrieg die Dauer des Krieges keineswegs verkürzt: „Der Krieg wurde am Boden, in Russland, entschieden.“ Ebensowenig sei es damals wie heute möglich, Angriffsziele punktgenau zu treffen, einen „sauberen“ Krieg zu führen. Es sei eine falsche Annahme, dass das Ziel der Engländer und Amerikaner die Zerstörung der Altstadt gewesen sei, aber da die Rüstungsindustrie, die sie treffen wollten, im Halbkreis um diese lag, ergab sich zwangsläufig, dass sie im Bombenteppich lag: „Das Leid der Zivilbevölkerung zählt nicht bei Luftangriffen, es wird billigend in Kauf genommen.“ Erst später wurde gezielt so lange bombardiert, dass Arbeiter ihre Wohnungen verloren, dass es zur Demoralisierung der Bevölkerung kommen sollte.

Als aktuelles Desideratum sieht Hug-Biegelmann Forschungsprojekte zum Wiederaufbau wie zur Nazizeit in Friedrichshafen. Er sieht Strömungen, die heute wieder auftreten und denen entgegenzuwirken wichtig sei. Bleibt die Frage, ob man nicht doch aus der Geschichte lernen könne.