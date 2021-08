Ziel erreicht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der diesjährige Abschlussjahrgang der zweijährigen Berufsfachschule (Wirtschaftsschule) an der Hugo-Eckener-Schule feierte sein erfolgreiches Bestehen der Fachschulreife. Insgesamt 23 SchülerInnen erreichten das Ziel der Fachschulreife. Die Absolventinnen und Absolventen hatten sich die Feier verdient, denn die umfangreiche und schwierige Abschlussprüfung war anspruchsvoll und stellte die Schülerinnen und Schüler vor manche schwer zu lösende Aufgabe. Mit Erleichterung nahmen Sie die freudige Nachricht vom Bestehen der mittleren Reife entgegen.

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass beinahe alle Schülerinnen und Schüler bereits eine Zusage für eine weiterführende Schule oder einen Ausbildungsvertrag in attraktiven Ausbildungsberufen unterschrieben haben. Dies beweist einmal mehr, dass der Abschluss der Wirtschaftsschule einen hohen Stellenwert besitzt.

Tobias Gneiting, stellvertretender Schulleiter, betonte, dass das Durchalten auch in schwierigen Zeiten die Grundlage für weitere berufliche und schulische Entwicklung lege, quasi ein stabiles und krisenfestes Fundament. „Wir freuen uns sehr, dass wir Sie persönlich begrüßen dürfen und Ihnen heute in altbewährter Weise Ihr Zeugnis überreichen können. Diese besonderen Zeiten machen uns bewusst, wie wertvoll ehemalige Selbstverständlichkeiten sein können. Der weltweite Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19 hat zu einer weltweiten Krise geführt und lässt manches in einem neuen Licht erscheinen. Ihre beiden Schuljahre an der Hugo-Eckener-Schule waren zum großen Teil ganz anders, als Sie es im September 2019 gedacht haben: Fernunterricht, Wechselbetrieb, Hygieneregeln, Maskenpflicht, Videokonferenzen und Lernplattformen. Begriffe die Sie vorher vermutlich nicht kannten“.

Auf dem Weg zur mittleren Reife haben die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler zahlreiche Klassenarbeiten, Referate und zum Schluss die Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Textverarbeitung und in Betriebswirtschaftslehre absolviert. Es bleiben aber nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern auch wertvolle Fähigkeiten des digitalen Lernens und Arbeitens.

Sylvia Deiringer, pädagogische Leiterin der Wirtschaftsschule, überreichte Tobias Schweyer den Hugo-Eckener-Preis für die besten Jahrgangsleistungen. Für Sylvia Deiringer war es die letzte Abschlussfeier der Wirtschaftsschule. Nach diesem Schuljahr wartet ihr verdienter Ruhestand. Frau Deiringer zeichnete sich durch ihre hohe pädagogische und organisatorische Kompetenz sowie durch ihre postive, optimistische und herzliche Art aus. Zu jeder Zeit war spürbar, wie sehr ihr jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler der Wirtschaftsschule am Herzen lag.

Die Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2021 der Wirtschaftsschule der Hugo-Eckener-Schule:

Klasse 2a: Aleksandra Bareja, Zehra Celik, Valdet Gashi, Alina Gorecki, Fynn Karpowitz, Maximilian Müller, Leonie Mundt, Angelina Ott, Gian-Luca Pieraccini, Dmitriy Rode, Melih Uluköylü und Enis Ünalmis.

Klasse 2b: Nethmini Dharana Amarasinghe, Fabian Fechter, Rosalie Geromiller, David Elias Knäple, Alexandru Madan, Chris Noack, Lena Pupkulies, Mike Sagawe, Tobias Schweyer, Batul-Leila Shair und Rezheen Sulaiman.

Belobigungen: Rosalie Geromiller und David Elias Knäple. Preis: Tobias Schweyer. Hugo-Eckener-Preisträger als Jahrgangsbester: Tobias Schweyer.