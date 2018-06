Rund 1500 Beschäftigte der ZF Friedrichshafen AG haben am Freitag um 10 Uhr in den Werken I und II ihre Arbeit niedergelegt. Aufgerufen zum Warnstreik hatte die IG Metall, die in der aktuellen Tarifrunde 6,5 Prozent mehr Lohn für die Arbeitnehmer fordert.

„Wir haben in der Krise Verzicht geübt, jetzt sind wir am Zug“, sagte ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Hans Kirchgässner unter dem Beifall der stattlichen Schar Arbeitnehmer, die sich teils Fahnen schwenkend zur Kundgebung vor Halle 9 im Werk II eingefunden hatte und ihren Forderungen mit Trillerpfeifen lautstark Nachdruck verlieh. Ins selbe Horn blies Betriebsseelsorger Werner Langenbacher: „Die Geldschatullen der Unternehmen haben sich rasant gefüllt. Es ist Zeit, dass Ihr etwas davon abbekommt.“ Das aktuelle Angebot des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, eine Lohnerhöhung um 3 Prozent für 14 Monate, bezeichnete Lilo Rademacher, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, als „schäbig“. „Wir wollen fair beteiligt werden“, so Rademacher. Abgesehen von der Lohnerhöhung fordert die IG Metall ein erweitertes Mitspracherecht der Betriebsräte bei Leiharbeit und die unbefristete Übernahme von Ausgebildeten.

Auch bei Zeppelin, Liebherr und Braun Ziegelmundstückbau traten Metaller am Vormittag in den Warnstreik.