ZF wird weltweit führender Hersteller von Automotive-Kameras

50 Millionen Kameras hat ZF für seine Kunden in aller Welt produziert und ist damit Marktführer. Kein Unternehmen in der Automotive-Branche kann mit dieser Zahl mithalten, wie der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen in einer Pressemitteilung schreibt.

ZF gab das Knacken der 50-Millionen-Grenze im Vorfeld der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bekannt. Allein 10 Millionen der Kameras fertigte ZF im Jahr 2022 – ein Novum in der Branche, heißt es. Die Kameras kommen bei Fahrerassistenzsystem und beim automatisierten Fahren zum Einsatz.

Marshall, Illinois (USA), Anting (China), Peterlee (Großbritannien), Czestochowa (Polen) und seit kurzem auch im neuen Werk in Monterrey (Mexiko): ZF produziert Kameras in seinen Produktionsstätten auf der ganzen Welt.

Seit 2008 im Geschäft

„Wir setzen an allen ZF-Standorten modernste Fertigungs- und Prüftechniken ein, um die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Kameras zu gewährleisten und gratulieren unseren engagierten Teams rund um den Globus zu ihrem hervorragenden Einsatz“, wird Jana Rosenmann, Leiterin der ZF-Division Elektronik und Advanced Driver Assist Systems (ADAS), in der Mitteilung zitiert.

Als weltweit führender Hersteller von Automotive-Kameras beliefert ZF mehr als ein Dutzend Fahrzeughersteller und hat seit dem Start 2008 mehr als 50 Millionen Kameras produziert. (Foto: ZF)

ZF produziert seit 2008 Kameras für die Automobilindustrie. Durch die „kontinuierliche Weiterentwicklung von Design- und Fertigungsprozessen“ habe man sich zu einem weltweit führenden Anbieter entwickelt, so Rosenmann.

Der Technologiekonzern und sein langjähriger Partner Mobileye entwerfen, entwickeln und liefern die Kamerasysteme. ZF setzt diese Technologie laut Mitteilung in seiner „Smart-Camera-Familie“ ein, zu der mit der TriCam 4 auch das branchenweit erste Premium-Modell mit drei Linsen zählt.

Es unterstützt demnach teilautomatisierte Fahrfunktionen und ist mit einem Teleobjektiv für verbesserte Fernerkennungsleistung und einer Fischaugenlinse für verbesserte Nahbereichserfassung bei gleichzeitig breiterem Sichtfeld ausgestattet.

Systeme werden immer wichtiger

Wie ZF mitteilt, verfügt die Smart Camera 4.8 als eine der ersten Frontkameras über ein horizontales Sichtfeld von 100 Grad. „Das hilft beispielsweise in engen Kurven, um entgegenkommende Objekte frühestmöglich identifizieren zu können“, heißt es.

„Da sich unsere Systeme weiterentwickeln, um mehr Fahrverantwortung zu übernehmen und durch Cloud-basierte Dienste und zusätzliche Sensoren noch intelligenter zu werden, wissen wir, dass diese Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren Technologien bereitstellen wird, die Fahrzeugbesitzer schätzen werden“, sagt laut Mitteilung Nimrod Nehushtan, Senior Vice President für Business Development und Strategie bei Mobileye.

ZF beliefert mehr als ein Dutzend Hersteller

ZF ist nach eigenen Angaben führender Anbieter von Technologien für automatisiertes Fahren. Der Konzern beliefert weltweit mehr als ein Dutzend Fahrzeughersteller mit Sensortechnologien, darunter Frontkameras sowie moderne Bildgebungs- und Satellitenradarsysteme.

„Das Sensorportfolio von ZF ermöglicht es somit Automobilherstellern, Kunden fortschrittlichste Komfortfunktionen im Pkw-Bereich zur Verfügung zu stellen – wie zum Beispiel der Autobahn- oder der Stauassistent – und die Fahrzeugsicherheit zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung.