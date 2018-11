ZF will Mitarbeiter darin stärken, kreativ zu denken

Bei der ZF Digital Convention auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen hat das Unternehmen seine Innovationen im Bereich „Next Generation Mobility“ präsentiert. Das teilt ZF in einer Pressemitteilung mit.

Der Kongress bot den teilnehmenden Mitarbeitern Vorträge, Workshops und lebhafte Diskussionen zur digitalen Transformation. Mitarbeiter sollen dadurch bestärkt werden, selbst unternehmerisch zu denken und mit kreativen Ideen zu neuen Produkten und Geschäftsmodellen beizutragen.

Eine saubere und sichere Mobilität, die automatisiert, komfortabel, bezahlbar und für jeden überall auf der Welt zugänglich ist – das sei die ambitionierte Vision, die ZF für die Zukunft verfolge. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Digitalisierung: „Sie ermöglicht es uns, unsere Produkte vernetzt und umfassend über verschiedene Kundenbranchen hinweg anzubieten“, sagte Mamatha Chamarthi, Chief Digital Officer ZF Friedrichshafen AG.

Ein entscheidender Faktor für diesen Prozess sei dabei neben der technologischen Expertise eine offene Unternehmenskultur, die Platz für die Entwicklung neuer Ideen biete. „Eine erfolgreiche digitale Transformation fängt in den Köpfen der Mitarbeiter an“, erklärt Arwed Niestroj, Vice President Digital Transformation and Global Innovation Hubs. „Wir haben bei ZF 146 000 potenzielle digitale Innovatoren. Um dieses Potenzial zu heben, wollen wir ein Umfeld schaffen, das jeden Einzelnen einbindet und dazu ermutigt, wie ein Unternehmer zu denken, neugierig zu sein und Vertrauen in seine eigenen Ideen zu haben.“

Den Abschluss des Events bildete eine interne „Pitch Night“, die belegen sollte, wie viel Kreativität und Erfindergeist in den ZF-Mitarbeitern steckt. Sie bildete für die Region Europa den Abschluss der diesjährigen konzernweiten „Digital Innovation Challenge“, bei der Mitarbeiter dazu aufgerufen waren, ihre Ideen einzureichen zu den vier Hauptkategorien „Digitale Produkte und Services“, „Industrie 4.0“, „Digitale Geschäftsmodelle“ und „Kultur und Arbeitsplatz“.