ZF will hoch hinaus: Scheider verkündet Milliardenprogramm für E-Mobilität

Unübersehbar zieht der Zeppelin im Moment seine Bahnen über dem Messegelände von Hannover. Kein Zufall, denn dort findet derzeit die Nutzfahrzeugmesse IAA statt, zu der sich alle zwei Jahre die Automobilwelt in der niedersächsischen Hauptstadt trifft.

Natürlich ist auch der Zulieferer ZF mit einem großen Stand vor Ort, in diesem Jahr werblich begleitet von einem Zeppelin NT. Hoch hinaus will auch Konzern-Chef Wolf-Henning Scheider. Er hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ZF in den kommenden fünf Jahren zwölf Milliarden Euro in E-Mobilität und ins autonome Fahren investieren will.