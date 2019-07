ZF: Vertrauter der Familien Quandt und Klatten verstärkt den Häfler Stiftungsrat

Verstärkung für den Stiftungsrat: Johannes Fritz, Leiter des Family Office der Familien Stefan Quandt und Susanne Klatten und damit ein Vertrauter der BMW-Großaktionäre, sitzt nun in dem Gremium, das die Geschicke der Zeppelin-Stiftung und ihrer Unternehmen beratend begleitet.

Fritz ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Seit 2000 leitet er laut einer Pressemitteilung der Stadt das Familienbüro von Stefan Quandt und Susanne Klatten und vertritt deren Interessen in den Aufsichtsgremien von Beteiligungen. Als Geschäftsführer der Skion GmbH, der Beteiligungsgesellschaft von Susanne Klatten, verantwortet er die Beteiligungstrategie.

Fritz ist zudem in zwei privaten gemeinnützigen Stiftungen als Vorstand tätig. „Aufgrund dieser Erfahrungen und Kompetenzen, insbesondere in der Vermögensverwaltung und Diversifikation, wurde Fritz sowohl in den Stiftungsrat als auch in den Beirat der Ferdinand gGmbH berufen“, schreibt die städtische Pressestelle.

Gewählt wurde er wie alle anderen Stiftungsratsmitglieder bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats in der vergangenen Woche. Vorsitzender des Gremiums ist kraft Amtes Oberbürgermeister Andreas Brand, Stiftungspfleger Stefan Schrode ist ständiger Beisitzer.

Der Stiftungsrat ist ein Ausschuss des Gemeinderats und befasst sich vorberatend und empfehlend mit strategischen und konzeptionellen Fragen zur Zeppelin-Stiftung und seinen Unternehmen (also vor allem ZF und Zeppelin), ist aber laut Verwaltung „nicht operativ tätig“. Aus den Reihen des Gemeinderats wurden Achim Brotzer (CDU), Anna Hochmuth (Grüne), Wolfgang Sigg (SPD) und Achim Baumeister (Freie Wähler) gewählt.

Koehler und Eberhardt seit 2014

Seit 2014 wird der Stiftungsrat der Zeppelin-Stiftung durch die beiden externen Berater Martin Koehler und Klaus Eberhardt unterstützt. Martin Koehler war langjähriger Senior Partner bei der Boston Consulting Group und ist aktuell Mitglied im Aufsichtsrat der Lufthansa AG sowie der Flixmobility GmbH (der Holdinggesellschaft von Flixbus). Er ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Delton Technology SE. Zudem verantwortete Koehler zehn Jahre lang den Aufbau der Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ in Deutschland, zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender.

Klaus Eberhardt war Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG und ist aktuell Aufsichtsratsvorsitzender der MTU Aero Engines AG sowie der ElringKlinger AG und Mitglied des Vorstands der C. D. Wälzholz Familienstiftungen.