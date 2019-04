ZF verkündet den größten Auftrag der Konzerngeschichte

Größter Auftrag in der Unternehmensgeschichte: Der Friedrichshafener Zulieferer ZF liefert in den nächsten Jahren ein weiterentwickeltes Acht-Gang-Automatikgetriebe für fast alle Modellreihen des bayerischen Automobilbauers BMW. Der Auftrag hat nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ aus Branchenkreisen ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro. Die Serienproduktion beginnt 2022 am ZF-Standort Saarbrücken.

Der Auftrag „ist eine Bestätigung unserer Strategie, bei der Elektrifizierung von Autos neben dem reinen Elektroantrieb auf Plug-in-Hybridantriebe als alltagstaugliche Lösung zu setzen“, sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz in Friedrichshafen am Bodensee. Das Besondere an der Neuentwicklung des Getriebes, das auf dem bekannten Produkt 8HP des Unternehmens beruht: Erstmals entwickelt ZF im Kern ein Hybridgetriebe, von dem die bisher übliche Version für einen Verbrennermotor abgeleitet wird. Hintergrund ist die Annahme von ZF, dass bis etwa 2030 vor allem Hybridantriebe – also eine Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotoren – die Autos antreiben werden.

Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer nannte den Auftrag einen großen Erfolg für ZF, wies allerdings darauf hin, dass die Hybridtechnik aus seiner Sicht nur eine Zwischenlösung sein könne. „Das ist eine gute Zwischenbrücke für die Zeit, bis sich die Elektromobiltät voll durchsetzt“, sagte der Leiter des Center of Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen der „Schwäbischen Zeitung“. ZF müsse die Jahre nun nutzen, um sich auf die Zeit nach dem konventionellen Verbrennungsmotor einzustellen. Genau das ist auch der Plan von ZF. „Wir wollen vorausschauend schwierige Situationen bei wegbrechenden Märkten vermeiden”, sagte Scheider. „So ein Auftrag gibt uns einige Jahre, um eine solche Situation zu planen.”

Das neu entwickelte Getriebe, das BMW nun kauft, ist vor allem für Oberklasseautos bestimmt. Scheider kündigte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zudem ein preisgünstigeres Hybridgetriebe für Mittelklasse- und Einstiegsfahrzeuge an, das in der ersten Hälfe der 20er-Jahr auf den Markt kommen soll und das ZF zurzeit entwickelt.